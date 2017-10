Mais pourquoi diable les footballeurs aiment-ils tant les Feux de l’amour ?

Ce matin, Steve Mandanda, Moussa Sissoko et Samuel Umtiti auront certainement un autre sujet de conversation que le Bulgarie-France de samedi soir. Les trois internationaux suivent avec assiduité Les Feux de l’amour depuis leur plus jeune âge et sont loin d'être les seuls footballeurs dans ce cas. Mais pourquoi ? Et comment ? Tentative d’explication d’un des phénomènes les plus mystérieux du foot français.

Tout au long de sa carrière, Bernard Mendy aura été un « joueur voyageur » . Un sportif qui traverse les pays au gré des transferts. Et si aujourd’hui l’homme qui a terrassé Roberto Carlos au 100 mètres semble épanoui en Inde , il doit faire face à une vraie difficulté : celle du décalage horaire. Après l'entraînement, l'ancien Parisien a en effet pour habitude d’utiliser un somnifère un peu à part et introuvable en pharmacie :. «, affirme fièrement le latéral droit.» Il ajoute, presque coupable : «Oui, Bernard Mendy est fan de la série diffusée aux États-Unis depuis 1973 et en France depuis 1989. Pour le vérifier, il suffit de mettre une pièce dans la machine : «Si personne ne peut désormais douter de la sincérité de la démarche de Bernard Mendy, il ne faut pas croire qu'il est le seul footballeur à avoir développé une addiction pour ce programme : ces dernières années, Samuel Umtiti Younès Belhanda ou Moussa Sissoko ont tous avoué leur faible pour les aventures de Victor Newman. «, poursuit Mendy.» Bercé par le bourdonnement des discussions tortueuses entre familles Abbott et Newman, la série serait un excellent moyen de s’endormir selon les joueurs. Sur le site de l’OM en 2014, Steve Mandanda justifiait ainsi sa passion en expliquant que– qu’il regarde depuis tout jeune – étaient un moyen de s’endormir pour lui, puisqu'il regardait à chaque fois un demi-épisode avant de sombrer. Mais est-ce le cas de tout le monde ? «, rétorque Bernard Mendy.Parmi tous les joueurs interrogés, un fan ressort plus que les autres. «» , balance Bernard Mendy. Depuis l’ Angleterre , le milieu de Tottenham ne dit pas le contraire : «The Walking DeadBreaking BadPrison Break.Les Feux de l’amour» Après l'entraînement avec ses coéquipiers de Tottenham , Sissoko fonce chez lui chaque jour pour être devant sa télé. Et le récent changement d’horaire de la série (programmé à 11 h au lieu de 14 h sur TF1) n’a pas de quoi lui faire peur : «Tout meilleur joueur de la finale du dernier Euro qu'il est, Moussa Sissoko avoue avoir un faible pour la moustache de Victor Newman. Mais un personnage est grimpé dans son estime il y a un an, lors des vacances d'été. «(l'acteur Billy Miller, ndlr)» , frime l'ancien Toulousain.Surtout,est une série qui se partage. À distance ( «» , glisse Sissoko), mais aussi en personne. Lorsqu’ils se croisent à Clairefontaine en 2014 – Mendy pour une blessure, Sissoko avec l’équipe de France – les deux hommes vivent ainsi leur passion au grand jour : «, se rappelle Mendy.Feux.» Et si ce n’était pas possible ? «Comment expliquer cette passion contagieuse ? Comme ils en parlaient avec TF1, Mandanda, Sissoko et Umtiti ont tous commencé à regarder l’émission quand ils étaient petits avec leurs parents ou leurs grands-parents. «soap operas » , analyse Clément Combes, chercheur en sociologie à l’université de Grenoble qui a réalisé en 2013 une thèse sur l’analyse de la consommation des séries par le public. «Les Feux de l’amour» , poursuit le sociologue.Se mettre devantpermettrait ainsi au footballeur de se plonger dans quelque chose de rassurant, qui rappelle des bons souvenirs. Clément Combes : «Les Feux de l’amour Bernard Mendy confirme cette théorie : «Les Feux de l’amour» Malgré les chambrages de ses coéquipiers à Tottenham et en équipe de France Moussa Sissoko continue lui en tout cas de vivre sa passion au grand jour. Et c’est bien là l’essentiel.