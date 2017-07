Mais au fait, pourquoi l'Inter ne flambe pas comme l'AC Milan ?

Tous les deux rachetés par des investisseurs chinois, l'AC Milan et l'Inter connaissent pourtant des fortunes diverses lors de ce mercato. Si les Rossoneri ont opté pour la formule all-inclusive cet été, les Nerazzurri, pourtant pleins aux as, peuvent à peine se payer un apéro. Tout ça à cause du fair-play financier... et de la saison 2013-2014.