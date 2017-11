Mais au fait, elle sert à quoi, la bombe de froid ?

Modestement surnommé la bombe magique, le spray froid sort de sa boîte dès qu’un bobo apparaît. Au point que son utilisation, fortement réclamée par les joueurs, est devenue systématique. Spoiler : la bombe de froid n’est pourtant pas si utile que cela.

Vidéo

Aucun super pouvoir

Pas le temps, faut y aller

En Ligue des Champions comme en District

Vidéo

Par Florian Manceau

Propos recueillis par FM

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un choc entre deux footballeurs, l’un des joueurs qui reste à terre, les encadrants qui accourent, et... le spray magique qui fait son apparition. La scène est devenue tellement habituelle que plus personne ne la remarque. Tout le monde la trouve normale, même. Le médecin asperge de froid la partie douloureuse de son grand blessé avant que ce dernier ne se relève tout neuf et parte gambader à nouveau en ayant oublié ses tracas physiques. Voilà donc le bonhomme totalement réparé, rétabli par la seule substance contenue dans cette fameuse bombe de froid, quels que soient l’endroit abîmé et la nature de la blessure. Mais comment fait-elle ?En réalité, l’outil n’a aucun super pouvoir et ne peut guérir un quelconque pépin physique. Au contraire. Son seul intérêt réside dans sa capacité à masquer la douleur. «, éclaire Erwan Lucas, kinésithérapeute et diplômé d’une formation sur la prise en charge du sportif.gate contrôle» Cet effet ne dure qu’une dizaine, voire une vingtaine de secondes (la douleur ne revient pas au-delà de ce laps de temps en raison de l’adrénaline et de la concentration de nouveau basée sur le jeu, ndlr) et dispose donc d’une portée limitée. En d’autres termes, la bonbonne n’a rien de magique, contrairement à ce que son surnom laisse augurer. «» , confirme le spécialiste.Dans ce cas, pourquoi est-elle systématiquement utilisée sur les terrains de foot dès qu’un coup est reçu ? Pourquoi est-elle considérée comme une arme indispensable dans la trousse de soin du docteur ? «, s’étrangle le kiné du sport.» Pour les professionnels de santé du ballon rond qui connaissent son rôle restreint, la bombe de froid n’a ainsi pas d’égal pour soulager une douleur en un minimum de geste et de temps (même si certains kinés passent désormais «» , selon Erwan Lucas). Le docteur s’agitant avec son spray sur le bord de la touche sait donc pertinemment que ce remède n’aidera pas son attaquant victime d’une réelle blessure, et qu'il faudra toujours passer des examens approfondis pour connaitre la nature exacte du problème et les soins à administrer.Problème éventuel : les principaux concernés, à savoir les joueurs, ne sont pas forcément au courant de toutes ces données scientifiques. Et peuvent considérer le spray comme un médicament miracle. «» , réagit l’expert. Plutôt logique : outre le potentiel effet placebo qu’il ne faut jamais négliger, la bombe magique, très bon marché, fait partie de l’univers du football depuis des lustres et trouve sa place à tous les étages. «corrobore Erwan Lucas.» Parfois même avant l’arrivée des pompiers. Histoire de soulager la douleur de la jambe cassée. Et tant pis si ça ne sert à rien.