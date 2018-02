Mais au fait, c’est quoi le « football champagne » ?

Le monde n'a jamais bu autant de champagne. 307,3 millions de bouteilles vendues en 2017 d'après la filière, soit 0,4% de plus que l'an passé, alors que le football rémois semble justement retrouver cette saison son rayonnement d'antan. Alors, lien de cause à effet ? Une équipe doit-elle coller des bulles à tout le monde pour voir son jeu qualifié de football champagne ? Éléments de réponse.

2

Quand buller devient un art

« Une belle bulle de champagne, c’est Neymar ou Ibrahimović »

Du champagne en Galice ?

Par Kevin Charnay et Théo Denmat, à Reims

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le 3 juin 1959, Pierre-Emmanuel Taittinger, six ans, est interdit de télévision. Mais sa mère a un cœur, l’événement est trop important : la punition est levée exceptionnellement peu avant 19 heures. Il faut dire qu’il y a de quoi, car posé en tailleur devant l’écran en noir et blanc qui grésille, le garçon guette l’apparition de son paternel, Jean Taittinger. Tout juste élu maire de Reims et président de la prestigieuse maison de champagne Taittinger, c’est à papa qu'est revenu l’honneur de donner le coup d’envoi de la finale de la Coupe d’Europe des clubs champions entre le Stade de Reims et le Real Madrid , à Stuttgart . Les Rémois s’inclinent 2-0, mais l’essentiel est ailleurs, tant la qualité de jeu développée est incroyable. Depuis les tribunes et leur canapé, les Taittinger y voient un «» . Albert Batteux , immense entraîneur d'un Reims à l'époque tout aussi grand, se délecte de son côté de la réussite d’un style de jeu offensif développé depuis près de dix ans par ses soins, fait de redoublements de passes rapides et de relances courtes depuis le gardien. Naissance, mise bas. Le concept de «» est accouché pour la première fois et associe deux mots qui ne l'avaient jamais été auparavant. Mais au fait, ça veut dire quoi : «» ?Ouvrez les cahiers : pour pratiquer un football dit «» , il convient d’abord de jouir d’un collectif extraordinaire. Le grand Reims d’ Albert Batteux était composé dans son ensemble de joueurs intelligents, poussés à multiplier les passes au sol comme des hockeyeurs sur gazon indiens. En atteste le corner à la rémoise, différant de tous les coups de pied de coin balancés jusqu’alors dans la surface. Le football champagne se déploie en réalité comme une chorégraphie géante, ersatz de boléro parfaitement huilé sur quarante mètres entre onze joueurs sommés de rester proches les uns des autres. Tout comme les «, ainsi que l’explique Gérard Liger-Belair, physicien rémois ayant passé sa vie à étudier les bulles de champagne et auteur de, dit-il.Amoureux assumé de «» , notre physicien n’en oublie pas moins de préciser qu’il serait réducteur de cantonner le football champagne en une application rigoureusement scientifique d’un plan de jeu défini à l’avance. L’expression marque justement les mémoires par la capacité de ses acteurs à créer, improviser, étirer les triangles quelconques et honnir ceux qui sont isocèles. Il faut ce grain de folie, cette soif de marquer le plus possible, le plus vite possible, le plus tard possible, l’important étant de soigner sa différence de buts autant que la rétine du public. Albert Batteux, en parlant de lui, avait adapté son «» pour pratiquer un football largement porté vers l’avant. Et justement, «, enchaîne Gérard Liger-Belair.» En bref, balancez-nous du pétillant, dans une coupe ou dans un kop.Dernier étage de la fusée et élément primordial pour obtenir la certitude de faire décoller son football champagne, le «» . Appelons ainsi l’individu capable de faire la différence et de tirer son équipe vers le haut, à l’image de Raymond Kopa ou Just Fontaine pour le Stade de Reims – n’en déplaise au Cruyff de 1970, au José Altafini de 1958 et à tous les autres. «, confirme le physicien,» Ensuite, comme dans toute équipe ou boisson qui se respecte, règnent deux types de leaders. Premièrement, le joueur – ou la bulle – d’expérience, qui a appris à gommer avec l’âge les grossièretés de son jeu. Les deux éléments sont comparables, les bulles de champagne réduisant leur volume à la lenteur d’une tortue des Galapagos pour devenir de plus en plus fines.Un spécialiste le confirme : «» Benjamin Nivet est donc définitivement un cru d’exception. Et puis, dans des cas plus rares, il y a la pépite, le talent brut et bestial qui explose tout sur son passage. «, insiste Gérard Liger-Belair,» , avouant raison revenue qu’une bulle seule n’aurait pas grande influence sur la qualité de la dégustation. «» , et ça, Neymar l’a peut-être oublié contre le Real Madrid mercredi soir. «Reste enfin, question fatidique, à savoir si le football champagne peut se pratiquer en dehors de la Champagne, unique région autorisée à utiliser l’appellation. Point Fred et Jamy : l’aire de production du territoire champenois compte 319 crus, dont 17 grands crus et 42 premiers crus. Parenthèse refermée. Pour Martine Wallaert, propriétaire de la maison Philippe de Sorbon basée à Reims , comme pour d’ailleurs toutes les maisons productrices de champagne, on ne rigole pas avec les appellations. «» , assure-t-elle. Gérard Liger-Belair est moins catégorique : «» .Preuve s’il en fallait que le développement du champagne dans une région a une influence directe sur la personnalité des équipes de football des environs, incarnées ici par les frères milanais et surtout le FC Barcelone . «avoue Martine Wallaert.» Le beau jeu serait-il donc condamné à disparaître à l'étranger ? Flûte alors.