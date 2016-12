Mahrez-Vardy, la fin de la panne ?

4

Mahrez's assist for Vardy (3-0), what a brilliant touch by Riyad #LCFC #LeiMCi pic.twitter.com/4CPxKY6l6c — Walid Bylka (@bylka613) 10 décembre 2016

GM

Ce samedi, en fin d'après-midi, Leicester n'a fait qu'une bouchée de Manchester City en s'imposant 4 buts à 2. Un succès facilement acquis grâce, notamment, à un triplé de Jamie Vardy . Une bonne nouvelle pour celui qui n'avait plus marqué en Premier League depuis le 10 septembre dernier et une défaite contre Liverpool.Mais l'autre bonne nouvelle du côté de Leicester est sans aucun doute le retour en grâce du duo Mahrez-Vardy. En effet, sur le troisième but des, l'Algérien a offert un véritable caviar à son partenaire d'attaque. Anecdotique ? Pas vraiment, puisque cela faisait maintenant prés de neuf mois que Mahrez n'avait pas donné une passe dé à son coéquipier.Et si, après une longue pause, leur histoire d'amour était finalement repartie pour durer ?