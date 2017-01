Mahrez sauve l'Algérie

Dans un match haut en couleur et sans temps mort, l'Algérie, menée jusqu'à la 83e minute, a obtenu un match nul mérité. Mahrez, auteur d'un doublé, a évité la victoire d'un Zimbabwe étonnant et qu'on a envie de revoir.

Par Florian Cadu

S'il fallait un match pour promouvoir la coupe d'Afrique des nations, les amateurs de football n'auront pas attendu longtemps. Car le troisième rendez-vous de la compétition, opposant l' Algérie au Zimbabwe , a répondu à toutes les attentes et offert un super spectacle. Unqui joue les gros bras, un favori qui court après le score, des occasions en veux-tu en-voilà, un suspense assez passionnant, deux équipes portés vers l'avant, un doublé de Ryad Mahrez pour sauver sa nation : la première partie du groupe B s'est achevé par un score nul mais a ravi les spectateurs de Franceville.En une petite demi-heure, ce troisième match de la CAN 2017 montre mille fois plus de choses que le Nice Metz qui vient de s'achever. En vrac : un dynamisme fou des deux côtés, des accélérations de Slimani, un poteau sur une demi-volée dingue des trente mètres signée Billiat qui passe tout près d'inscrire le but du tournoi, de jolis gestes... Mais aussi une blessure prématurée de Musona, de grossières erreurs défensives et un M'Bolhi pas des plus rassurants dans les cages algériennes. Tout cela se traduit par une passe en retrait ratée amenant au bijou de Mahrez, qui prouve avec cette ouverture du score que son statut de meilleur joueur africain 2016 n'a rien d'usurpé. Puis par une égalisation d'un Mahachi spontané sur laquelle le portier algérien plonge à la vitesse d'un escargot grabataire. Dix minutes plus tard, Belkhiter concède naïvement un penalty que transforme sans trembler Mushekwi pendant que la moitié de son équipe prie. 2-1 pour le Zimbabwe , lessont lancés pour créer la surprise, même si M'Bolhi se reprend pour éviter de rentrer aux vestiaires avec deux buts d'écart.Il faut dire que les Fennecs peinent dans l'engagement défensif et ne peuvent compter sur le faible Belkhiter, défenseur central placé au poste de latéral droit (et d'ailleurs remplacé à la mi-temps). Sans compter que les joueurs offensifs ne font pas l'effort d'aider leurs camarades qui tentent tant bien que mal de protéger leur but. En face, les Zimbabwéens croquent dans cette CAN à pleines dents, et ça fait plaisir à voir. Bientôt soumis à la pression adverse, lesde cette partie ne lâchent rien, malgré la forte activité de Mahrez, les tentatives de Bentaleb et les jambes de Brahimi. Mieux : ils manquent de se détacher sur des contres bien menés. Mais l'escargot M'Bolhi s'est métamorphosé en mur et ne laisse plus rien passer. Mkuruva, son homologue, peut quant à lui compter sur sa transversale et sur la clémence de l'arbitre, qui oublie un penalty évident quand le portier stoppe irrégulièrement Mahrez dans sa surface. Finalement, le joueur de Leicester est récompensé par un doublé à dix minutes du terme et offre l'égalisation à son pays au détriment du surprenant Zimbabwe . Toujours pas de vainqueur dans cette CAN donc, mais un premier vrai match à suspense digne de ce nom.