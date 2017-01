Mahrez joueur africain de l'année

0

Même si Robert Huth y est pour beaucoup, le titre de champion d' Angleterre obtenu par Leicester au printemps dernier est aussi en partie l'oeuvre de Ryad Mahrez. En toute logique, le milieu offensif algérien desa été élu Joueur africain de l'année ce jeudi lors du gala de la Confédération africaine de football (CAF) qui se déroulait à Abuja (Nigéria). Avec 361 voix, l'ancien Havrais figure sur la première marche d'un podium où résident aussi le Gabonais de Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang (313 votes) et le Sénégalais de Liverpool Sadio Mané (186 votes). En somme, un ancien Havrais, un ancien Stéphanois et un ancien Messin.C'est le troisième Ballon d'Or africain remporté par un Africain après ceux de Lakhdar Belloumi (1981) et Rabah Madjer (1987).Onyango - Aurier, Abdennour, Bailly, Lomalisa - Kalaba, Billiat, Dolly - Mahrez, Mané, Aubameyang.