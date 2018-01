Mahrez à Liverpool pour remplacer Coutinho ?

672

Le début des chaises musicales ?Si le transfert de Philippe Coutinho au Barça se conclut dans les prochains jours, alors qu'un accord de principe a été trouvé à hauteur de 120 millions d'euros (+40 de bonus) selon la presse espagnole du jour, l'état-major despense déjà à l'après. Liverpool , qui prévoit de récupérer près de 160 millions d'euros dans l'opération, pense à l'international algérien Riyad Mahrez pour remplacer son génial Brésilien. L'international algérien, qui retrouve des couleurs cette saison avec déjà sept buts et six passes décisives à son actif, plaît à Jürgen Klopp selon les informations deUne mauvaise nouvelle pour Claude Puel , qui fait un boulot plus que correct depuis son arrivée chez les, car les cinquante millions d'euros réclamés pour Mahrez n'ont pas vraiment l'air d'effrayer le club de la Mersey.Un trio Mahrez-Mané-Salah, soit les trois meilleurs joueurs africains du moment dans la même équipe, c'est oui.