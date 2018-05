Magassouba va continuer avec le Mali

64

ABi.

Nommé sélectionneur intérimaire après la démission d’ Alain Giresse en septembre dernier, Mohamed Magassouba, 60 ans, va conduire les Aigles du Mali jusqu’à la fin des qualifications pour la CAN 2019, et au-delà si les coéquipiers d’ Adama Niane valident leur présence au Cameroun dans un peu plus d’un an.Le Comité de normalisation, qui gère la Fédération malienne de football (FEMAFOOT) pour tenter de sortir le football local d’une crise qui dure depuis environ quatre ans, a estimé que Magassouba avait donné satisfaction. Sous sa direction, les Aigles ont fait match nul face à la Côte d’Ivoire (0-0) et au Gabon (0-0), en éliminatoires pour la Coupe du monde, et contre le Japon , le 23 mars dernier en amical, à Liège (1-1). Magassouba a notamment dirigé des clubs en RDC (AS Vita Club, DC Motema Pembe notamment), où il fut sélectionneur adjoint, au Gabon (Téléstar FC) et au Sénégal (Jeanne d’Arc Dakar), mais aussi dans son pays (Stade Malien). Il continuera à être assisté par Fousseni Diawara (37 ans), l’ancien international malien passé entre autres par Saint-Étienne, l’ AC Ajaccio et Tours Depuis Mamadou Keita (1993-1997), le Mali se cherche toujours un sélectionneur qui s'inscrive dans la durée.