Madrid galère chez le dernier

Opposé à la lanterne rouge, le Real a eu beaucoup de difficultés à en venir à bout malgré l'ouverture du score de Ronaldo. C'est Isco qui a permis au leader espagnol de repartir avec les trois points.

Osasuna 1-3 Real Madrid

Quand la jambe de Bonnín se dérobe

Le joueur d'Osasuna Tano Bonnín se fracture le tibia dans un duel avec Isco.Nous lui souhaitons un prompt rétablissement 🙏 #OSARMA pic.twitter.com/MPlLaf2blr — La Minute Football (@laminfootball) 11 février 2017

Sauveur Isco

On ne sait jamais trop où il est. Que ce soit sur le terrain ou en dehors, l’électron libre déteste qu'on lui interdise certaines zones, ou certains gestes. Et puis, parfois, alors qu'on ne s'y attend pas, il dégaine au meilleur des moments, par sa technique au-dessus de la moyenne et sa qualité footballistique. C'est comme ça qu' Isco a donné la victoire au Real Madrid dans une rencontre difficile contre le dernier de Liga. Par un petit coup de patte à l'heure de jeu, alors que tout était compliqué pour le leader.Organisé dans un 5-3-2 assez étrange, le Real a du mal à rentrer dans son match. C'est même Osasuna qui fait le spectacle. De belle manière d'abord, en allant inquiéter un Navas rassurant. Mais aussi de façon moins drôle, Bonnín se blessant gravement sur un rude contact. Le visage dévasté de Marcelo en dit long sur le mauvais état de la jambe du malheureux, contraint de sortir sur civière avant même la demi-heure de jeu.Finalement, il suffit d'une seule frappe cadrée à Madrid pour oublier (temporairement) tous ses soucis. Lancé sur la droite, Ronaldo tire sans trop réfléchir et trompe Sirigu, la nouvelle recrue. Sauf que quelques minutes plus tard, León profite d'un mauvais alignement du trio Ramos-Varane-Fernandez pour venir piquer superbement son ballon et égaliser logiquement. Tout est à refaire pour le leader espagnol, pas franchement séduisant et opposé à un Sirigu revanchard, alors que Rivière manque de marquer son premier but en Liga.Au retour des vestiaires, Osasuna ne change rien. Offensive et insouciante, la lanterne rouge mène la vie dure au grand Real. Quelle différence avec la leçon administrée par Barcelone à Alavés quelques heures plus tôt ! Qu'attend Zidane pour changer de schéma tactique, puisque le 3-5-2 (ou 5-3-2) ne semble pas porter ses fruits sur cette très mauvaise pelouse ? Le pépin physique de Danilo l'oblige de toute façon à revoir ses plans. Zizou fait ainsi entrer Rodríguez et repasse à quatre derrière. Immédiatement, la Maison-Blanche fait la différence par l'intermédiaire d' Isco , toujours aussi intelligent. Le plus difficile est fait, et les visiteurs n'ont plus qu'à gérer puis laisser Lucas Vázquez inscrire son premier pion en championnat cette saison pour s'emparer de ces trois points importantissimes. Trois unités qui leur permettent de repasser devant le rival catalan en comptant deux matchs en moins. Si les hommes de ZZ assurent et vont au bout, ce titre de Liga sera donc aussi celui d' Isco