Madjer : « L’équipe nationale a un problème psychologique »

Consultation express pour Mahrez & co.Tout juste nommé sélectionneur de l' Algérie , l'ancien Ballon d’or africain Rabah Madjer sait quel est le véritable problème de sa nouvelle équipe. Il a dévoilé quelle était la pathologie de l'équipe nationale d'Algérie lors de sa première conférence de presse : «» Piteusement éliminée de la course au Mondial 2018, l' Algérie n'a qu'un objectif prioritaire dans l'immédiat : se qualifier pour la CAN 2019. Et son nouveau sélectionneur de préciser : «(...). »Propre, comme toujours.