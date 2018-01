Machach rebondit au Napoli

1

AC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un parachute doré qui rendrait jaloux Carlos Ghosn.Viré du TFC à la suite de son altercation avec le coach de la réserve Denis Zanko , Zinédine Machach s'est offert une belle porte de sortie. Selon les informations des médias transalpins et de, le jeune milieu offensif de 22 ans doit s'engager aujourd'hui au Napoli pour une durée de quatre ans et demi et a passé la visite médicale dans la journée.Passé par l'OM, Machach va avoir droit à quinze jours dans le groupe de Maurizio Sarri qui veut d'abord le juger avant de totalement l'intégrer au groupe. S'il ne donne pas satisfaction, le joueur devrait être prêté jusqu'à la fin de la saison dans un autre club de Serie A, afin qu'il s'acclimate aux exigences du championnat.Comme quoi, on peut faire des conneries et quand même être récompensé.