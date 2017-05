Machach, courrier indésirable

Ce dimanche soir, Toulouse reçoit l'OM. L'homme en commun à ces deux équipes s'appelle Zinédine Machach. Prêté par le Téfécé à l'OM, il est désormais indésirable dans les deux clubs. Mais pourquoi, au fait ?

Le retard qui passe mal

Bis repetita

Par Kevin Charnay

On joue la 105minute de jeu lors de ce 32de finale de Coupe de France , le 8 janvier 2017. Rudi Garcia , qui a gardé un changement sous le coude pour cette prolongation, lance Zinédine Machach à la place d'André-Franck Zambo-Anguissa. Le jeune joueur de 21 ans ne le sait pas encore, mais il devrait en profiter. Car il n'est pas près de refouler les pelouses avec le maillot marseillais. Trois mois plus tard, après dix matchs de championnat sans être même dans le groupe, il s'agit de la dernière apparition de Machach avec l'OM. Face au club à qui il appartient, le Téfécé, lui qui est prêté sur la Canebière. À 21 ans, le natif de Marseille , pré-formé à l'OM et lancé par Toulouse, n'a connu que ces deux clubs. Sauf qu'aucun des deux ne semble vouloir de lui aujourd'hui.Pourtant, son parcours en Ligue 1 avec Téfécé débute comme sur des roulettes. Pour sa première titularisation, Machach marque d'entrée contre Montpellier . Au milieu du début de saison compliqué de son équipe, il fait partie des seuls à surnager, avec Alban Lafont dans les buts et Issa Diop en défense centrale. À ce moment-là, il fait partie des grands espoirs du club au même titre qu'eux. Dominique Arribagé, qui lui donne le plein de confiance et en fait un de ses petits protégés, en parle déjà comme d'un «» . Franck Tognarelli, son coach pendant trois ans au SC Air Bel et encore proche du joueur, va dans le même sens : «Sauf qu'au milieu de sa première saison professionnelle, tout bascule. Pascal Dupraz débarque à Toulouse pour une mission sauvetage et Zinédine a le malheur d'arriver en retard à l'un des premiers entraînements du Savoyard. Suffisant pour complètement l'écarter du groupe et l'empêcher de tirer profit de la belle histoire toulousaine. «» , défend Franck Tognarelli. D'ailleurs, Dupraz ne dit pas autre chose lorsqu'il déclare auaprès le maintien que «» et qu'il «» .Résultat, Zinédine Machach quitte le club cet été pour rejoindre en prêt Marseille , où il est déjà passé de ses 16 à 18 ans. Mais rapidement, le schéma se répète avec un changement d'entraîneur en pleine saison. Si Franck Passi le faisait régulièrement jouer malgré des performances en demi-teinte, Rudi Garcia montre clairement qu'il ne fait pas partie de ses plans. Et ce, entre autres, à cause de quelques soucis d'attitude. Comme à Toulouse lorsque cela était compliqué, Machach se montre trop agressif et récolte carton sur carton les rares fois où il joue. En atteste son expulsion stupide contre Rennes . Et en prime, à Marseille , il en rajoute une couche en ayant deux altercations avec des coéquipiers : Bouna Sarr , puis Rémy Cabella plus récemment. Encore une fois, Franck Tognarelli trouve des circonstances atténuantes à son ancien joueur. «» , explique-t-il.Dans les colonnes de Franck Passi dépeint également un Machach encore enfantin, mais pas un petit con. «» , raconte l'actuel entraîneur du LOSC . À seulement 21 ans, Zinédine Machach en est à coup sûr à un moment de sa carrière où il a encore le droit d'apprendre et de se tromper. Mais, probablement déjà grillé à Marseille et à Toulouse, il ne faudra pas se manquer lors du prochain défi. «» , conclut Tognarelli. On ne demande que ça.