Mac Baysse

Revenu chez lui, à Bordeaux, pour consolider la charnière girondine, Paul Baysse connaît un tout autre sort en étant aujourd’hui le troisième défenseur central dans l’esprit de Gustavo Poyet. Déjà destitué en juin dernier à Nice, qu'il croisera dimanche en Gironde, c'est comme si tout le monde s'amusait à lui retirer la chaise juste au moment où il pensait s'asseoir légitimement sur son trône.

1

Bordeaux Nice Ligue 1 Conforama Diffusion sur

Zéro match de Coupe d'Europe

Poyet : « C'est moi le problème, ce n'est pas lui »

Par Mathieu Rollinger

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il devait être l’homme providentiel. Le 10 janvier dernier, les Girondins de Bordeaux officialisaient une recrue de choix en faisant revenir Paul Baysse au bercail. Une tête bien connue du championnat pour sécuriser un secteur défensif défaillant, où Jérémy Toulalan et le Serbe Jovanović, en alternance avec Lewczuk, avaient bouclé laborieusement l’année 2017. Jocelyn Gourvennec , alors encore en poste, pensait avoir trouvé celui qui pourrait enfin tenir la baraque, et sauver sa tête. Sauf que tout a volé en éclats dès sa deuxième titularisation. Le revers à domicile face à Caen (0-2) voit la Gourve se faire remercier et Paul Baysse privé des deux matchs suivants à cause d’un carton rouge.Le temps de purger sa suspension, le décor a complètement changé : c’est désormais Gustavo Poyet qui est à la barre et le voilà doublé par un nouveau duo improbable composé d’un Pablo revenu de nulle part (d’un prêt d’un an aux Corinthians plus exactement) et de la révélation Jules Koundjé. Autant dire que le scénario qui s’écrit n’était pas celui proposé au moment du casting. «, se justifiait le coach uruguayen en conférence de presse au début du mois.Une décennie après avoir quitté sa Gironde natale, Paul Baysse pensait pourtant réaliser à 29 ans la prophétie en retrouvant son club formateur. «, clamait-il lors de son arrivée en provenance de Málaga » Car avant son retour, l’Aquitain n’a jamais eu sa chance à Bordeaux , n’ayant disputé aucun match en pro sous le scapulaire. Baysse s’est d’abord exilé à Sedan en 2008, avant de faire ses classes à Brest puis Saint-Étienne. Là où il a pu construire sa réputation grâce à sa polyvalence, sa régularité, son état d’esprit irréprochable et aussi un peu grâce à sa tignasse. C’est donc sans grande surprise, malgré le charisme de son compère Dante , qu’il s’empare du brassard de capitaine dès sa deuxième saison à Nice . Un mandat lors duquel il a contribué à la belle saison des Aiglons, accrochant une qualification pour les barrages de la Ligue des champions au terme d’une saison historique.En fin de contrat, il n'avait pourtant pas été conservé par la direction azuréenne. «» , soupirait-il alors qu'il voyait l'occasion de vivre sa première expérience européenne lui passer sous le nez.» Direction l' Espagne . Sauf que le poignard n’avait pas fini son travail et que le ballon ne roule pas forcément dans le bon sens pour tout le monde : il a fallu que Paulo tombe chez la lanterne rouge de la Liga, Málaga . Une nouvelle désillusion pour un gars qui ne demande qu’à grandir.Après six mois d'exil, le revoilà donc en France , avec un destin un peu foireux. Sous les ordres de Poyet, Paul Baysse n’est apparu que 29 minutes sur le terrain en entrant deux fois en fin de match. Pourtant, rien ne semble acquis pour le défenseur et l’Uruguayen lui a récemment tendu une perche, faisant comprendre que sa chance n’était pas définitivement passée. «, a expliqué Poyet ce lundi au micro de RMC.» Même si Baysse reste pour l'instant un roi sans royaume.