Ma littérature, par Ibrahima Traoré

Grand lecteur et fan assumé de Frédéric Beigbeder, Ibrahima Traoré, international guinéen et milieu offensif du Borussia Mönchengladbach, a profité du numéro spécial des 15 ans de So Foot, intégralement rédigé par des joueurs de foot, pour passer enfin de l’autre côté, celui de l’écrivain. Il nous envoie un court texte dédié aux livres, au bonheur, et à ses écrivains préférés.

Par Ibrahima Traoré

J’aurais aimé être une plume légère et créative, comme les écrits de mes auteurs préférés. La littérature n'est sûrement pas mon premier amour, mais certainement ma plus fidèle compagne, celle qui comble mes ennuis et me soutient pendant mes insomnies.J’aurais aimé être un autre, un homme libre. Et quelle plus belle liberté que l’écriture, là où toutes les folies sont permises.J’aurais tant aimé remplir des feuilles autant que nous remplissons les stades. Écrire ce que je ne vis pas, mais en être propriétaire, acteur et spectateur. Inventer des personnages, de meilleures versions de moi, les rendre belles ou affreuses selon mes vœux. Mais je ne suis qu’un simple joueur de foot.Paradoxalement, je fais ce que j’aime, ce que j’ai toujours voulu faire. Pourtant habitué à la pression populaire, je n’arrive pas cette fois-ci a gérer cette angoisse, à l’idée d’écrire ces quelques mots sur ma passion pour la littérature. Sûrement la fameuse peur de la feuille blanche, ou le plaisir coupable de me prendre pour ce que j’ai toujours secrètement voulu être : un écrivain.Je me suis souvent posé la même question : qu'est-ce que le bonheur ? Et pour réponse, je n’en ai eu d’autre que «» . Ainsi je remercie le foot et la littérature.Je remercie Beigbeder, Dicker et Sagan, autant que je remercie Del Piero, Messi et Zidane, car chacun dans leur domaine m’ont aidé à me construire et à donner un sens à ma vie. Et donc à être heureux.