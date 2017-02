M'Bolhi, partout et nulle part

Trente ans dont onze passés au niveau professionnel, onze clubs dans sept pays différents, 50 sélections avec l’Algérie et zéro titre : le nouveau gardien du Stade rennais possède un parcours singulier. Et rebondit toujours où on ne l’attend pas.

0

Youtube

Youtube

Des retrouvailles avec Gourcuff

Par Florian Cadu

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il s’agit sûrement des deux pics de sa carrière. Les seuls moments où son talent s’est totalement exprimé. La période où le monde entier a fait sa connaissance, aussi. Durant la Coupe du monde 2010, l’Algérie termine bonne dernière de sa poule, mais Raïs M'Bolhi , son dernier rempart, réalise deux performances de haute volée. Si le gardien cède contre les États-Unis après avoir repoussé l’échéance pendant 90 minutes, il tient tête à l’Angleterre, obtenant un joli, et est élu meilleur gardien de la phase de groupes.Quatre ans plus tard, le portier, qui s'est laissé pousser la barbe, remet ça. Au Brésil, M'Bolhi sort le grand jeu, surtout contre l’Allemagne en huitièmes de finale (il en est d’ailleurs l’homme du match), et réalise pas moins de vingt arrêts au cours de la compétition (pour sept buts encaissés, quand même), provoquant l’admiration de ceux qui ne savaient rien de son existence auparavant. Pourtant, son nom avait déjà énormément circulé dans le monde du football avant ce tournoi international.À Manchester, par exemple, on avait déjà vu sa tête en mai 2010, quand le garçon est venu faire des essais pour rejoindre United (qui ne donnera finalement pas suite, préférant Anders Lindegaard ). Quelques mois plus tard, c’est Newcastle qui s’intéresse de manière encore plus concrète au gardien élu meilleur joueur du championnat bulgare à son poste en 2009. Il évolue alors au Slavia Sofia, un club qui refusera l’offre d’environ un million d’euros provenant des, et qui préférera prêter le bonhomme au rival du CSKA Sofia. Des surprises de ce genre, Raïs en a offert beaucoup durant sa carrière.Avant d’arriver à Rennes pour remplacer Paul Nardi en tant que doublure de Benoît Costil, le Parisien d’origine a été formé au Paris FC puis à l’Olympique de Marseille, où il n’aura jamais eu sa chance en équipe professionnelle. Commence donc un tour du monde impressionnant pour lui : Écosse, Grèce, Japon, Bulgarie donc, Russie, France, États-Unis, Turquie... Sa deuxième expérience à l’étranger, en Grèce, sera la plus difficile, comme il l’explique dans des propos relayés par RMC : «"C’est qui ça ? Il y a un monstre dehors !"Sur le terrain, celui qui a commencé à jouer avec les Fennecs en 2010 sans jamais s’être rendu en Algérie – et qui compte également sept sélections en équipe de France de jeune – ne fait pas toujours l’unanimité. Au Gazélec Ajaccio, où il est resté quelques mois en 2013, certains refusent même de parler de lui. Au contraire de Noui Laïfa, qui a joué avec M'Bolhi et qu'il considère comme un «» dont il ne dit que des bonnes choses : «» Reste qu'il n’a jamais effectué de saison à plus de 28 matchs dans le même championnat. Pas top pour un gardien de but. Cela s’explique-t-il par son amour du voyage, qui empêcherait une certaine stabilité ? Impossible de le savoir, tant l’homme n’aime pas parler de sa propre personne. «, note Carl Medjani , son partenaire de sélection, surLa timidité, c'est aussi le premier trait de caractère que met en avant Noui Laïfa : «» Toujours est-il que Raïs M'Bolhi a opté pour un énième challenge en s’installant en Bretagne et en retrouvant Christian Gourcuff , qu’il a rencontré quand l’entraîneur coachait l’Algérie entre 2014 et 2016. «, a-t-il réagi sur le site du Stade rennais.» Pour le côté surprenant, il faudra donc attendre un peu.