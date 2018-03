M'Bia quitte le Hebei China Fortune

56

M'Bia fait ses valises.Expatrié en Chine depuis près de deux saisons, Stéphane M'Bia va quitter le championnat chinois et son club du Hebei China Fortune. L'international camerounais et le club chinois sont en effet tombés d'accord pour rompre à l'amiable le contrat du joueur comme ce dernier l'a annoncé dans un communiqué.En 39 matchs de Super League disputés, M'Bia a inscrit la bagatelle de neuf buts et cherche donc désormais un nouveau club.Avis aux intéressés en manque de milieux bagarreurs qui marquent aussi des buts, parfois.