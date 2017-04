Lyonnais, protégez vos tympans !

Le public du Beşiktaş est réputé chaud, ce qui n’a rien d’exceptionnel en Turquie. Les Lyonnais, qui affronteront les Aigles noirs ce jeudi soir, peuvent s’attendre à vivre quelques heures dans le bruit et la passion. Mais pour Lamine Diatta, qui a joué au Beşiktaş (et à l’OL), Aurélien Chedjou (Galatasaray) qui ne compte plus les derbys stambouliotes, ou Faruk Hadžibegić, ex-entraîneur de trois clubs turcs, les Gones ont moins à craindre pour leur sécurité que pour leurs tympans.

