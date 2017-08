Lyon tout là-haut, Nicollin aussi

En écrasant le promu Strasbourg grâce à des doublé de Nabil Fekir et Mariano Diaz (4-0), Lyon s'est installé en tête de la L1. Montpellier a battu Caen et l'a fait pour une seule personne : Louis Nicollin, véritable héros de la soirée.

Par Adrien Hémard

Si le tournoi de bière-pong d’avant match aurait sûrement été remporté par les Strasbourgeois s’ils avaient été invités, sur le terrain, il n’y a pas eu photo. Après un début de match franchement moyen, marqué par un énorme loupé de Memphis Depay , les Lyonnais ont ouvert le score par Mariano Diaz, la recrue polémique de l’été. Et l’ancien joueur de la réserve du Real a définitivement répondu aux critiques en claquant un doublé à l’heure de jeu, après le penalty transformé trois minutes plus tôt par capitaine Fekir. Mis sur orbite par son duo d’attaque, l’OL a enfoncé le clou par son nouveau patron Fekir en fin de match, suite à un joli geste technique de Maxwel Cornet. Ouais, rien ne pouvait arriver aux Lyonnais ce soir. De son côté, Strasbourg manque complètement son retour en L1 après neuf ans d’absence et est déjà lanterne rouge.La bonne affaire du soir. Dans un Geoffroy-Guichard tristement vide à cause d’un huis clos partiel des deux kops, l’AS Saint-Étienne a surpris son monde en offrant un jeu léché assorti d’un pressing haut. Face à des Niçois amorphes, à peine dangereux sur coups de pied arrêtés, les Verts ont vite trouvé la faille par Jonathan Bamba (4). À la suite d'une percée de Hamouma, Tanane sert parfaitement le joueur prêté à Angers l'an dernier. Séduisants, les Stéphanois ont aussi profité de l’absence de Seri pour préserver le score. Les Stéphanois peuvent remercier Oscar Garcia , qui semble déjà avoir posé sa patte sur sa nouvelle équipe... même si cette dernière est retombée dans ses travers par la suite et s'est bien fait secouer par des Niçois qui ont semble-t-il déjà la tête à Naples Cohade (15) pour Metz // Briand (39sp), Blas (70) et Diallo (81) pour Guingamp Du beau monde à Metz pour cette première journée de Ligue 1 face à Guingamp, avec Florent Malouda en tribunes et la recrue guingampaise Pedro Rebocho sur le terrain, arrière gauche de métier, et accessoirement rappeur portugais. Mais le MC a manqué de flow dans son couloir gauche pris d’assaut par les hommes d’Hinsberger - malins - jusqu’à l’ouverture du score de Nolan Roux sur un centre enroulé parfait de Cohade. Une action signée "vétérans de l' AS Saint-Etienne ". Mais à Guingamp , on va de l’avant. C’est Jimmy Briand qui a relancé l’EAG sur pénalty juste avant la mi temps, après une faute indiscutable de Bisevac sur Ikoko. Une égalisation qui a assommé les Grenats, avant que Blas ne donne l’avantage aux Bretons sur un contre parfait à la soixante-dixième. Gourmand, il délivrait dix minutes plus tard un caviar pour Diallo seul dans la surface, dont la reprise du bout du pied est aussi moche qu’efficace. Metz craque déjà.Camara (58) pour Montpellier Ce soir, tout Montpellier rendait une dernière fois hommage à Louis Nicollin à la Mosson. Après une vidéo, des tifos et une minute de silence poignante, le foot reprenait ses droits, pour le plus grand plaisir de Loulou. De là où il est, il a assisté aux larmes de son fils et de Der Zakarian en début de match, et c’est à peu près tout. Sinon Loulou s’est sûrement bien foutu de la gueule de la nouvelle coupe de cheveux de Bériguaud en mode Beckham. Un modèle également copié sur le terrain par l’ancien joueur d’Evian, au moment de déposer un centre parfait sur la tête de l’éternel Souleymane Camara au deuxième poteau à la cinquante-sixième minute. Dans la foulée Julien Féret se voyait refuser un but, avant que le match ne redevienne très fermé. La faute notamment de Michel Der Zakarian , qui a l’air autant ambitieux dans le jeu que lors de ses passages à Reims et Nantes . Pas grave, le foot était secondaire ce soir à la Mosson, qui s’est levée une dernière fois pour son président à la soixante-quatorzième minute, âge de Loulou et date de fondation du club.Grandsir (46) pour Troyes // Tell (68) pour Rennes On ne vas pas se mentir, ce Troyes -Rennes avait pas mal de chances de devenir la purge de ce multiplex de reprise, avec deux équipes peu emballantes dans un stade assez clairsemé. Et pourtant, malgré le 0-0 trompeur à la pause, cette rencontre a sûrement été la meilleure de la soirée. Entre des Rennais fringants et des Troyens lents à démarrer mais toujours aussi séduisants, on aurait bien eu envie d’être au stade de l’Aube. Si la première mi-temps a été riche et emballée, le spectacle est resté aussi agréable que peu prolifique. Un manque de réalisme brisé par le comte de champagne, Grandsir, dès le retour des vestiaires, suite à un gros travail de Niane sur le côté gauche. Un va-et-vient plutôt plaisant, qui a vu les Rennais recoller au score après l’heure de jeu, suite à un débordement éclair de Mubélé sur son côté droit, suivi d’un centre rasant pour Tell. Deux escarmouches suivies de plusieurs coups d'épée dans l'eau. Troyes et Rennes se quittent bons amis.