Lyon se rebelle à Everton

Après avoir longuement mené puis s'être fait bousculer dans l'engagement par un Everton qui a fini par égaliser, l'OL s'est révolté pour aller chercher une première victoire précieuse en Ligue Europa. Le voilà deuxième de son groupe.

Lyon comme chez lui

Colère gratuite pour les Toffees

Everton (4-2-3-1) : Pickford – Holgate, Keane, Williams, Martina – Schneiderlin (Sigurðsson, 56e), Davies – Vlašić, Klaassen (Lookman, 46e), Mirallas (Ramírez, 67e) – Calvert-Lewin

Lyon (4-2-3-1) : Lopes – Tete, Marcelo, Diakhaby, Marçal – Tousart, Aouar – Traoré, Fekir (Ferri, 60e), Depay (Ndombele, 88e) – Maolida (Cornet, 70e)

Être intimidé par une personne qui se comporte de manière peu correcte, quoi de plus humain ? L'essentiel, c'est de réussir à passer outre et savoir se révolter de façon plus intelligente. Et ça n'est pas toujours facile. Ce jeudi soir, l'Olympique lyonnais a failli en faire l'amère expérience. Mais il a montré qu'il en avait dans le froc. Alors qu'ils menaient presque tranquillement sur le terrain d' Everton , les Français ont observé Ashley Williams , le capitaine des, leur marcher dessus sans respect. Ils l'ont ensuite laissé marquer, de peur que le défenseur ne s'excite à nouveau. Sauf que non, Lyon ne pouvait subir sans réagir. Alors, l'OL est allé chercher une victoire méritée, au moins si on compare les comportements.Pas de Rooney côté Everton , pas de Mariano côté lyonnais : aucun camp n’aligne son équipe type. Ce qui profite plutôt aux Français, dont le début de match est bien plus réussi. Possession, pressing et envie sont au menu. À tel point qu’on se demande si le match a vraiment lieu à Liverpool . Le résultat s’en ressent très rapidement : sur une belle accélération, Marçal provoque un penalty indiscutable que transforme Fekir dès la quatrième minute. Si le buteur semble à l’aise en terres anglaises, ses chevilles prennent cher. Un soupçon d’agressivité défensive, voilà bien la seule chose que paraissent pouvoir offrir les, absolument pas dangereux si on omet un face-à-face remporté par Lopes à l’heure de jeu et une frappe de Klaassen sauvé par le portier portugais. Pendant ce temps-là, Depay voit son coup franc être dévié sur la barre et son tir-passe gentiment capté par Pickford. L'OL retourne donc aux vestiaires sous la pluie avec son petit avantage.Logiquement mécontent de ses hommes, Koeman décide de sanctionner Klaassen, décevant en ce début de saison, en le sortant pour Lookman. Lequel manque d'égaliser dès l'entame de la deuxième période. Bien dans sa partie, Lopes (r)assure. Mais le contexte est désormais tout autre : plus déterminés, les Anglais jouent haut et monopolisent la quille. En face, les Rhodaniens fonctionnent en contre et se créent de réelles opportunités de, toutes gâchées par le léger Maolida. Finalement, l'événement principal de ce second acte réside en une pseudo baston générale créée par Williams. Sans la moindre expulsion décidée par l'arbitre.Ce choix a son importance, puisque les petits protégés de Génésio, sans doute impressionnés par l'attitude limite des Britanniques, ne parviennent pas à conserver leur maigre avance. C'est même Williams qui se permet de remettre les deux équipes au même niveau grâce à un bon coup de boule, avant de voir le poteau sauver les Gones. Quasiment au fond du trou, ces derniers trouvent tout de même la force d'aller choper un premier succès européen cette saison, Traoré sortant de sa botte une géniale talonnade pour enfoncer Everton, dernier du groupe avec une seule unité. Et pour permettre à l'OL, deuxième avec cinq points, de se positionner pour une qualification post-poule. De quoi aiguiser ses crocs.