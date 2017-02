Lyon se rassure, Nice assure

Dans une atmosphère tendue, Lyon s'est défoulé contre Nancy pour ce rassurer. Pendant ce temps-là, Nice a fait le strict minimum contre Sainté, tandis que Metz a décroché une victoire importante dans la course au maintien.

20

Lorient 1-1 Toulouse

Nice 1-0 Saint-Étienne

Lyon 4-0 Nancy

Angers 0-0 Rennes

Metz 2-1 Dijon

Par Kevin Charnay

Les Merlus sont des schizophrènes. Les hommes de Bernard Casoni sont plaisants à voir jouer. Les échanges rapides à une touche de balle, la sûreté technique, la volonté de construire, les belles séquences... Tout ça, Lorient l'a. Sans aucun doute. Mais Lorient est également une équipe qui pue le doute, en proie à des grosses erreurs de concentration. Comme quand Peybernes laisse quatre mètres de liberté à Andy Delors sur un contre toulousain. La recrue du Téfécé ne se fait pas prier pour prendre l'espace et aller jusqu'au but adverse pour ajuster Benjamin Lecomte d'un extérieur parfait. Heureusement, à l'heure de jeu, Sylvain Marteaux a la bonne idée d'égaliser pour au moins obtenir le nul. Mais Lorient a toujours autant besoin de points.BADABOUM. Voilà comment Wylan Cyprien a décidé de lancer ce match. Dès la septième minute, au bout d'une belle action collective faite de redoublement de passes, le milieu de terrain niçois allume une énorme patate de forain en demi-volée. Cage cassée. Alors forcément, avec une entame de match comme celle-ci, les Aiglons sont tranquilles. Comme d'habitude, les hommes de Lucien Favre posent le pied sur le ballon et s'amusent à combiner dans les petits espaces. En face, les Stéphanois semblent un peu en difficulté physiquement. Compréhensible, trois jours après un derby mouvementé. Les Verts retrouvent un petit peu de baume au coeur en seconde période et mettent enfin la pression sur le but de Yoann Cardinale. Mais Nice reste serein et parvient à conserver son but d'avance. LEs Ailgons sont toujours dans le coup.Au risque de se répéter, Mathieu Valbuena est un grand. On joue la 39minute quand Petit Vélo, blessé aux ischios et sur le point de sortir au prochain arrêt de jeu, enroule une frappe sublime dans la lucarne opposée. Un classique, et un joli cadeau avant de laisser sa place à Memphis Depay . Et c'est peu dire que l'OL en avait besoin. Dans un stade en pleine rébellion, entre sifflets, chants de mécontentements au coup d'envoi et banderoles virulentes, l'OL butait depuis bientôt 40 minutes sur la défense nancéiennes. Mais ce coup de patte de Valbuena soulage tout le monde. Et quelques minutes plus tard, Nabil Fekir , bien lancé par Lacazette, s'en va lober tranquillement Chernik. La stratégie de Nancy , qui entendait venir chercher le 0-0 sans rien proposer, tombe à l'eau. Du coup, Lyon peut se défouler et connaît une seconde période parfaite, avec le premier but de Memphis Depay, et un Alexandre Lacazette qui reprend ses bonnes vieilles habitudes en marquant sur pénalty. Un match rassurant pour l'OL. Mais pas pour ses supporters, apparemment.Le 0-0 le plus prévisible de la soirée, tant les deux équipes semblent en manque d'idées sur le plan offensif. Pourtant, d'entrée de jeu, le SCO presse fort et agresse la première relance rennaise, pour ne pas laisser Yoann Gourcuff et Benjamin André dicter le tempo. Pour preuve de ce premier rideau très agressif : les trois fautes de Famara Diedhiou au bout d'un pressing un peu trop intense dès les premières minutes du match. Sauf que logiquement, les Angevins finissent par s'essouffler et relâche l'étreinte. Le Stade rennais commence alors à maîtriser techniquement son adversaire, mais sans être ultra-tranchant. Biens en place, les deux équipes finissent par s'annuler. Et le carton rouge de Ludovic Baal après un carton sur Nicolas Pepe ne change rien. Et le pire, c'est les Rennais paraissent satisfaits d'être aller chercher un nul à Angers . L'ambition, tout ça.Une bonne grosse soirée de merde. C'est ce qu'ont vécu les Dijonnais ce mercredi soir. C'est bien simple, tout est allé de travers pour les hommes d' Olivier Dall'Oglio . Après une bonne première demie-heure où le DFCO était bien en rythme, tout part en cacahuète. Ça commence avec la sortie sur blessure de Medhi Abeid, l'un des rouages indispensable de l'équipe bourguignonne. Au retour des vestiaires, le rythme des galères s'accélère avec l'ouverture du score d'Ismaila Sarr, à la réception d'une déviation de l'immense Cheikh Diabaté. Dans la foulée, c'est Jordan Lotiès qui est expulsé pour un deuxième carton jaune. Ensuite, Fouad Chafik concède un pénalty évitable. Evidemment transformé par le même Diabaté. Et comme si les Dijonnais n'avaient pas assez souffert, Metz a le culot de leur offrir un faux espoir. Après un cafouillage, Cédric Varrault réduit le score de la tête et les Messins se mettent à déjouer, laissant croire au DFCO qu'il peut sauver sa soirée. Mais non, c'est trop tard.