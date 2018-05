Lyon se contente du nul face au PSG

PSG (4-3-3) : Endler – Perisset, Geyoro, Paredes, Baltimore – Erika, Diallo (Hegerberg, 82e), Formiga – Hermoso, Katoto (Diani, 78e), Delie. Entraîneur : Patrice Lair

Lyon (4-2-3-1) : Bouhaddi – Bronze, Mbock, Renard, Bacha (Abily, 65e) – Kumagai, Henry (Van de Sanden, 82e) – Le Sommer (Cascarino, 82e), Marozsan, Majri – Hegerberg. Entraîneur : Reynald Pedros

RS

Le choc qui fait flop.Déjà championnes de France , les Lyonnaises se déplacent sur le terrain de leur dauphin, le Paris SG, dans le cadre du premier match de l’avant-dernière journée de championnat. Dans un match sans saveur, l’OL n’a pas réussi à trouver la faille dans la défense du PSG . Qui avait pour idée de ne pas perdre face aux Rhodaniennes.Mis à part la frappe d’Ada Hegerberg du pied gauche, les supporters présents au stade George-Lefèvre n’assistent pas à un grand match pour ce choc de D1 féminine. Les Parisiennes courent après le ballon et se contentent de longues passes sur Delie et Katoto. L’Olympique lyonnais use le PSG par un pressing intensif et l'empêche de construire son jeu. Malgré cela, les coéquipières de Formiga résistent. Mais s’épuisent aussi.Durant le deuxième acte, la physionomie du match ne change pas. Lyon a le ballon, et les Parisiennes courent après. Inlassablement. L’OL se contente de frappes lointaines, mais ne parvient pas à percer la défense du PSG . Au fil du match, les joueuses de Patrice Lair sortent peu à peu de leur camp, sans parvenir à inquiéter Sarah Bouhaddi. Et à la suite d'un festival de dribbles dans la surface du PSG , Ada Hegerberg est déstabilisée par Grace Geyoro. Mais il était écrit que Christiane Endler serait la joueuse du match. En se couchant du bon côté, elle fait déjouer Dzsenifer Marozsan. Lyon n’enchaînera pas une 21victoire de suite en championnat et doit se satisfaire du match nul. Une performance bien triste de la part des deux équipes, qui se retrouveront le 31 mai prochain à Strasbourg en finale de la Coupe de France