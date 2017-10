Lyon saucissonne Monaco au finish

Ce vendredi soir dans le Rhône, Lyon a mené 1-0. Lyon a aussi mené 2-1. Mais Monaco a recollé à chaque fois. Sauf quand le flamboyant Nabil Fekir a planté un coup franc à la 95e minute.

Poteau-poteau-but

Habile Fekir

Olympique lyonnais (4-3-3) : Lopes - Tete, Yanga Mbiwa, Diakhaby, Mendy (Marçal, 84e) - Ndombele (Maolida, 80e), Fekir, Tousart - Traoré (Depay, 60e), Diaz, Aouar



AS Monaco (4-2-3-1) : Subašić - Kongolo, Jemerson, Glik, Touré - Meïté, Moutinho - Lemar (Boschilia, 89e), Traoré (Tielemans, 79e), Lopes - Baldé (Garillo, 90e +2)

» , lançait le Virage Sud au coup d’envoi, tifo de Paul Bocuse en prime. En bon épicurien, Nabil Fekir a écouté les tribunes et s'est chargé d'apporter une touche sucrée à cette fin de soirée, en trompant Subašić sur un coup franc direct au bout du bout des arrêts de jeu (3-2, 90+5). L'OL a gagné, s'installe provisoirement sur le podium, et Bruno Génésio peut respirer.Les Gones entrent très rapidement dans leur match et se montrent les plus dangereux. D’abord sur corner, mais la tête de Lucas Tousart trouve le poteau droit de Subašić. Trois minutes plus tard, c’est le montant gauche du gardien croate qui est sollicité. Une remise trop molle de Kamil Glik , et Danijel Subašić dégage sur Mariano Diaz qui rodait tel un renard. Un signe, puisque deux minutes plus tard, c’est le Dominicain qui ouvre la marque en reprenant un centre laser de Nabil Fekir Malgré le manque d’automatismes de son onze de départ (amputé entre autres de Falcao), Monaco n’est pas complètement aux fraises. Lemar tente aux dix-huit mètres, Moutinho reçoit un coup franc à trente mètres, mais c’est Rony Lopes qui prend ses responsabilités pour égaliser tout juste cinq minutes plus tard. Superbement servi par Keita Baldé, l’ailier trompe d’un plat du pied du gauche au ras du sol son homonyme lyonnais, peu aidé par Yanga-Mbiwa qui honorait sa première titularisation de la saison. Si ce départ en fanfare régale, les deux défenses sont à la peine et plutôt inquiétantes. Chaque but augmente un peu plus l’intensité de la partie. De passeur, Fekir devient buteur, du gauche lui aussi.Mais Monaco ne lâche rien. Les hommes du Rocher résistent, à l’image de Subašić qui dégage en deux temps un missile de Tanguy Ndombele, puis une frappe de Tete . La fin de la première mi-temps semble à l’avantage des Lyonnais, qui réclament un penalty après un ballon de Diaz détourné par le coude d’un Glick en demi-teinte. Mais M. Bastien ne siffle rien et Monaco profite de ce sursis pour repartir à l’attaque. Profitant de la fébrilité de la défense lyonnaise, Adama Traoré tente sa chance de loin et envoie le ballon dans la lucarne gauche d’ Anthony Lopes . Les deux équipes rentrent dos à dos à la mi-temps, et finalement, il est difficile de mettre une pièce sur la victoire de l’une ou l’autre équipe.En attendant la reprise, des échauffourées éclatent en tribune entre des supporters lyonnais et des stadiers. Est-ce dû à l’arrachage par ces derniers d’une banderole dénonçant la méforme de l’OL ? Toujours est-il que les hommes de Bruno Génésio sont loin de montrer leur plus mauvais visage en trouvant un troisième poteau par Diaz par exemple, bien que la deuxième mi-temps soit plutôt à mettre à l’avantage des joueurs de Jardim. Mais Thomas Lemar manque de réalisme, tandis que Traoré manque le doublé. Si la première mi-temps était celle de Danijel Subašić, c’est bien Anthony Lopes qui s’est illustré dans la seconde.On pense alors que tout s'est écrit dans les quarante-cinq premières minutes. Mais c'est mal connaître Nabil Fekir Lyon obtient un coup franc à vingt-cinq mètres. Subašić peine à placer correctement son mur, Fekir vise, arme et marque. Le Croate est trop court, la nuit d'ivresse lyonnaise, elle, sera longue.