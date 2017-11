Lyon s'écrase sur La Paillade

Privé de Nabil Fékir, suspendu, l'Olympique Lyonnais n'a jamais réussi à réellement mettre en danger Montpellier et termine la rencontre avec un match nul et vierge logique (0-0). En face, le MHSC confirme son statut de meilleure défense de Ligue 1 et de poil à gratter après avoir déjà chipé un point au Paris Saint-Germain (0-0) et à l'AS Monaco (1-1).

Un seul être vous manque...

Le poil à gratter MHSC

Lyon (4-3-3) : Lopes - Tete, Marcelo, Diakhaby, Mendy (Marçal, 76e) - Tousart, Ndombele (Gouiri, 76e), Aouar - Cornet (Traoré, 61e), Mariano, Depay. Entraîneur : Bruno Genesio.

Montpellier (5-3-2) : Lecomte - Aguilar, Mukiele, Hilton, Mendes, Roussillon (Cozza, 73e) - Piriz, Sambia, Lasne - Sio (Mbenza, 73e), Ninga (Sessegnon, 84e). Entraîneur : Michel Der Zakarian.

La semaine internationale a beau être passée par là, les supporters de l’ Olympique Lyonnais n’ont rien oublié de cetteinfligée à l’AS Saint-Étienne (0-5), et de ce geste de Nabil Fékir qui a retiré son maillot pour le montrer aux supporters des Verts après son doublé. Critiqué par certains pour ce geste, l’international français a reçu le soutien du Virage Nord du Groupama Stadium qui a profité de la 18minute pour imiter la célébration de leur capitaine, pour le grand plaisir du principal intéressé tout sourire en tribunes. Car oui, Nabil Fékir était suspendu pour cette rencontre face à Montpellier et cela s’est vu. Sans leur meneur de jeu, auteur d’un début de saison stratosphérique, les hommes de Bruno Genesio ont rendu une bien pale copie et ne méritent donc pas mieux que ce petit point qui laisse une chance à l' Olympique de Marseille de monter sur le podium en cas de succès à Bordeaux ce dimanche soir.Privé de Nabil Fékir, Bruno Genesio décide de revenir aux fondamentaux en abandonnant son habituel 4-2-3-1 pour un 4-3-3 à l’ancienne. Et force est de constater que ce changement tactique, combiné à l’absence du capitaine rhodanien, n’a pas été payant. Malgré un Houssem Aouar toujours aussi à l’aise techniquement, les protégés de Jean-Michel Aulas se heurtent au mur montpelliérain organisé autour d’un Vitorino Hilton qui maîtrise la jeunesse lyonnaise à l’expérience. Et les rares fois où la défense montpelliéraine est prise à défaut, Memphis Depay décide d’envoyer sa frappe dans les tribunes du Groupama Stadium (28), tandis que Maxwell Cornet , préféré à un Bertrand Traoré revenu fatigué de sa sélection, voit son tir tout mou détourné en corner par Benjamin Lecomte (32). En face, les Montpelliérains prouvent donc pourquoi ils possèdent la meilleure défense de Ligue 1, mais aussi la deuxième pire attaque. Incables de se montrer dangereux, les hommes de Michel Der Zakarian ne parviennent pas à entrer dans la surface d’ Anthony Lopes qu’ils ont tout de même réussi à faire trembler sur une énorme praline de Paul Lasne qui rase la barre transversale du portier portugais.En difficulté dans le jeu durant le premier acte, les Lyonnais ne sont pas plus entreprenants en seconde période. Résultat, les Montpelliérains en profitent pour sortir de leur tanière et visiter un peu la surface adverse, mais l’enchaînement contrôle de la poitrine-reprise de volée de Giovanni Sio n’est pas assez puissante pour mettre en danger Anthony Lopes . Le temps passe, les erreurs techniques s’enchaînent des deux côtés et Bruno Genesio tente donc le tout pour le tout en faisant entrer Bertrand Traoré et Amine Gouiri. Mais cela ne suffit toujours pas à briser la muraille montpelliéraine qui protège parfaitement le dernier rempart Benjamin Lecomte comme sur ses frappes de Kenny Tete (70) et d’ Houssem Aouar (74). Face à ce manque d’efficacité, les joueurs de la Paillade auraient même pu aller chercher le hold-up, mais les contres ont été mal exécutés. Peu importe, le MHSC confirme son statut de bête noire des grosses équipes après avoir déjà gratté le nul à Monaco et face au Paris Saint-Germain. De leurs côté, les Lyonnais, et Mariano Diaz, qui n'a pas touché le moindre ballon dans la surface en 90 minutes, espèrent que Nabil Fékir ne sera pas suspendu par la Commission de Discipline après sa célébration face à Saint-Étienne.