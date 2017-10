Lyon prend son envol à Troyes

Memphis in the air

Troyes (4-2-3-1) : Samassa - Cordoval, Vizcarrondo, Hérelle, C. Traoré - Bellugou, Dingomé (c) - Pelé, Khaoui (Giraudon, 71e), Grandsir (Ben Saada, 66e) - Niane (Suk, 66e).

Entraîneur : Jean-Louis Garcia.



Lyon (4-3-3) : Lopes (c) - Rafael, Marcelo, Morel, Marçal - Ndombele, Tousart (Ferri, 71e), Aouar (Myziane, 77e) - B. Traoré (Cornet, 71e), Mariano, Depay.

Entraîneur : Bruno Génésio.

MR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le plan de vol était clairement défini par Génésio avant ce déplacement en Champagne-Ardennes. Lyon est venu à Troyes pour confirmer son regain de forme et enchaîner avec une troisième victoire de rang. Et même si le commandant de bord Nabil Fekir débute sur le banc, chaque joueur s’est pointé en règle au moment de l’enregistrement : Lopes veille sur les ballons qui transitent au-dessus de sa surface, Marcelo contrôle le trafic, Aouar navigue avec aisance au cœur du jeu alors que Mariano n’hésite pas à mettre sa carlingue à rude épreuve. Mais Troyes, passager de classe éco du championnat, cherche à perturber le business lyonnais dès du début match. Secouer les gros, une habitude qu’aimeraient prendre les Aubois, puisqu’ils avaient fait chuter Saint-Étienne lors de leur dernière rencontre à domicile (2-1).Dès le quart d’heure de jeu, l’OL tremble sur un coup-franc botté plein axe par Khaoui, qui s’était déjà illustré dans cet exercice face aux Verts. Sa frappe délicate du gauche échoue à quelques centimètres de la lucarne. Juste de quoi retarder le décollage du collectif lyonnais. Dans la foulée, Bertrand Traoré, buteur lors du voyage à Everton jeudi, remet ça en reprenant victorieusement un centre de Marçal, lancé par un Houssem Aouar de plus en plus flamboyant. Une fois l’altitude de croisière atteinte, les Lyonnais se mettent en mode pilotage automatique, au risque de subir les quelques turbulences soufflées par des Troyens qui ne se dégonflent pas.Après l’escale aux vestiaires, l’OL remet les gaz. Tanguy Ndombele fait chauffer les réacteurs et envoie Memphis sur orbite. Celui-ci se met sur son pied droit et pose en douceur le ballon dans le petit filet d’un Samassa cloué au sol. Le break est fait mais les Lyonnais continuent à mettre la pression. Une maîtrise qui donne des ailes à Mariano. Depuis sa moitié de terrain, le Dominicain fonce sur la cage champenoise. La patrouille troyenne rattrape l’attaquant mais Memphis récupère la gonfle et ajuste tranquillement Samassa d’un ballon enroulé dans la lucarne (64). Même topo cinq minutes plus tard, sauf que Mariano décide cette fois de lancer de lui-même son coéquipier. Dernier obstacle avant le but, Hérelle stoppe sa frappe de la main. Carton rouge et penalty. Malgré cela, il y a de la tension sur la ligne rhodanienne puisque Mariano et Depay se disputent la responsabilité du penalty. C’est le Hollandais qui finira par en hériter pour valider son triplé d’une panenka (70).Les hommes de Jean-Louis Garcia sont alors en plein, même si la reprise lointaine de Ben Saada (86) aurait pu permettre de bien finir le voyage. Lyon bouclera tout de même le match avec sérénité, avec un Mariano déterminé à aller chercher son but (90). Tous les attaquants lyonnais ont participé à ce large succès et permettent à l'OL de se poser au pied du podium, devançant au classement les Stéphanois et les Marseillais avant leur vol périlleux face au PSG.