Lyon menace le PSG de poursuites juridiques

Les relations entre l'OL et le PSG se dégradent encore plus que le stade après le passage des supporters parisiens.Ce dimanche, les Lyonnais ont réagi, via un communiqué publié sur leur site internet, au courrier envoyé par le PSG à la LFP, que les Gones jugent tendancieux et mensonger, à tel point qu'ils envisagent d'aller plus loin dans les procédures : «Alors que le PSG accusait la LFP et indirectement le club rhodanien d'être coupable des dégradations, de par leur mauvaise organisation, l'Olympique lyonnais a expliqué que «» .Pas certain que les Lyonnais accueillent une nouvelle fois la finale de la Coupe de la Ligue après tout cela.