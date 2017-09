Lyon laisse des plumes à Limassol

Peu séduisant dans l’ensemble lors de son déplacement à Chypre, l’OL démarre sa campagne européenne par un match nul soporifique contre l’Apollon Limassol, qui a égalisé dans les arrêts de jeu (1-1).

Limassol 1-1 Lyon

La limace OL

La boîte à Sardinero

Par Antoine Donnarieix

Demi-finaliste de la dernière édition de la Ligue Europa, l’Olympique lyonnais se rendait au stade Tsírio à Limassol. Une destination exotique, mais qui n’inspire pas aux vacances pour Bruno Génésio et ses hommes, tant ce club qui fait référence au dieu de la musique laisse le souvenir d’une mauvaise partition à la France . Tombeurs de l’ OGC Nice au tour préliminaire de la campagne 2013-2014, lesse voyaient bien refaire un joli coup dans leur antre. Face à un Lyon sans réel conviction, l’ Apollon aura causé une fausse note dans les arrêts de jeu. Le fautif ? Le collectif lyonnais, beaucoup, et Adrián Sardinero , un peu. Car il ne faut pas se voiler la face : le contenu n’était pas du tout celui d’un membre du dernier carré de la précédente compétition.C’est dans un stade vide aux trois quarts que l’OL et l’ Apollon Limassol débutent leur phase de poule de C3. Une ambiance bien calme, où des milliers de sièges blancs font honneur au maillot des locaux. Jean-Michel Aulas en tribunes, le président lyonnais a le temps de consulter la twittosphère, tant la vitesse du spectacle proposé sur la pelouse est digne d’une interview face caméra de Jacques Santini . Pour connaître la première alerte chaude dans la partie, Lyon fait appel à son capitaine Nabil Fékir après vingt minutes, mais sa frappe du droit s’enfonce dans le petit filet extérieur de la cage chypriote. Rebelote dans la foulée, lorsque le coup de tête de Mariano Díaz frôle le poteau droit de Bruno Vale En guise de réponse, le meneur de jeu Alex Da Silva envoie une bonne frappe enveloppée sur coup franc, mais Anthony Lopes sort la parade adéquate. Si le portier rhodanien joue le rôle de l’assurance tout risque, Mariano n’est pas en reste. À l’aide d’une frappe travaillé, l’ancien madrilène voit son tir sorti main opposé par ce diable de Bruno Vale Lyon n’est pas dans une forme olympique, et c’est en toute logique que les deux équipes rentrent aux vestiaires dos à dos, après que Joao Pedro soit tout proche d’arracher le genou de Memphis Depay sur un ultime duel.Revenu sur le terrain avec des offensives plus tranchantes, les Lyonnais font douter leurs adversaires, tout en laissant le soin à Lopes de garder sa cage inviolée. Maxwell Cornet se décide à semer la pagaille dans le bloc défensif, puis obtient un penalty suite à une main dans la surface de Jander. Si Nabil Fékir est en réussite dans l’exercice depuis le début de saison, c’est Depay qui se charge de transformer la sentence de sang-froid. Libéré après son but, l’international néerlandais est dans une bonne dynamique. Son une-deux avec Fékir est proche de boucler tout suspense dans la rencontre, mais la frappe de Nabilon, pressé par la défense, termine au-dessus. À l’expérience, Lyon tente de conserver ce tout petit résultat. Ce sera le cas jusque dans les dernières minutes, où un centre à ras de terre parvient jusqu’à Sardinero, qui coupe la trajectoire et trompe Lopes pour faire vibrer un stade vide. Vide, c’est aussi un bon résumé de la prestation de l’OL ce soir.