Lyon fait partie des meilleurs clubs formateurs selon le CIES

@CIES_Football Weekly Post, most productive training clubs of players in 31 European top divisions & big-5, top 50s https://t.co/yMbjnZZti8 pic.twitter.com/OORFIaL4tb — CIES Football Obs (@CIES_Football) 23 octobre 2017

Une bonne nouvelle pour Jean-Michel Aulas L'observatoire du football (CIES) a publié ce lundi la liste des clubs ayant formé le plus de joueurs actuellement présents dans les cinq grands championnats européens. Le Real Madrid est en tête du classement avec 41 footballeurs, suivi par son rival du FC Barcelone avec 34 joueurs, et Lyon qui monte sur la troisième marche du podium grâce à ses 31 joueurs recensés dans leDu côté des autres écuries de Ligue 1, on retrouve le Stade rennais (en 8position), le FC Nantes et l'AS Monaco (11), ainsi que le PSG (14).Les Good Gones.