Lyon-Duchère : club recherche supporters

LG

Avis aux Lyonnais épuisés par Cornet et Aulas. Lyon -Duchère réalise pour l’instant un début de saison excellent. Après avoir frôlé la montée en Domino’s Ligue 2 la saison passée, le club rhodanien vise l’accessit et est pour l’instant co-leader de National.Des performances assez impressionnantes pour demander légitimement la naissance d’un kop, qui tarde un peu. «» , se justifie l’entraîneur lyonnais Karim Mokeddem, dans des propos relayés par le site foot-national.com. «» , se désole-t-il encore, avant de justifier une plus grande affluence au stade par des «» .On vous aide : les Duchérois jouent au stade Balmont, au 270 avenue Andrei Sakharov dans le 9arrondissement de Lyon . Le prochain match se déroulera ce vendredi 22 septembre à 20h, contre l’US Avranches.Comme ça, plus d’excuses.