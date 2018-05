Lyon déroule face à Troyes

Grâce à deux buts inscrits par Bertrand Traoré en première période et à une réalisation de Cornet en fin de partie, les Gones enchaînent une huitième victoire consécutive en championnat et consolident leur deuxième place au classement.

Douzième et treizième buts pour Traoré

Fin de série pour Memphis

Lyon (4-4-2) : Gorgelin - Rafael, Marcelo, Morel, Mendy - Tousart, Aouar (Ferri, 82e), Ndombele, Fekir (Cornet, 76e) - Depay (Mariano, 76e), Traoré. Entraîneur : Bruno Génésio.

Troyes (4-3-3) : Zelazny - Cordoval, Giraudon, Hérelle, Traoré - Bellugou (Nivet, 46e), Azamoum, Walter - Grandsir, Niane (Suk, 73e), Pelé (Ben Saada, 68e). Entraîneur : Jean-Louis Garcia.

Le grand huit. La saison lyonnaise prend des allures de parc d’attraction sur cette année 2018. Après avoir buté sur le manège moscovite en Ligue Europa en mars, les Gones ont retrouvé leurs esprits et maîtrisé leurs nerfs pour monter sur le grand huit dimanche après-midi au Parc OL, grâce au funambule Bertrand Traoré. Une huitième victoire consécutive en championnat qui leur permet de consolider leur ticket gagnant pour le podium devant Monaco et Marseille Bruno Genesio, gentil accompagnateur, pourrait bien gagner sa partie de chamboule-tout pour les places qualificatives pour la Ligue des champions et conserver sa place sur le banc lyonnais la saison prochaine.Assommés par la chaleur et les vingt-huit degrés affichés par le mercure à Décines, les Lyonnais peinent à mettre du rythme en début de partie. Le bloc troyen, bien regroupé derrière, pose des soucis au trio offensif de l’OL emmené par Memphis, Traoré et Fekir. Les Gones, statiques et suffisants dans leurs transmissions lors de ces vingt premières minutes, redoublent les passes dans la moitié de terrain de l’ESTAC sans jamais parvenir à véritablement inquiéter Zelazny. Les hommes de Jean-Louis Garcia , solides défensivement, restent bien regroupés derrière sans réussir à se projeter vers l’avant pour apporter le danger devant le but gardé par Mathieu Gorgelin , qui remplace Anthony Lopes , suspendu pour les trois derniers matchs de la saison.Les Lyonnais reviennent avec de bien meilleures intentions après la courte pause fraicheur accordée par M.Rainville et Bertrand Traoré ouvre le score, d’une subtile reprise de l’extérieur du pied gauche, à la suite d’un corner de Memphis bien repris par Aouar (28). Le Burkinabé passe tout proche du doublé trois minutes plus tard après un joli une-deux avec Ndombélé mais sa frappe enroulée du gauche passe à côté du cadre. Très remuant lors de ce premier acte, l’ancien ajacide profite de la passivité de la défense champenoise et double la mise à la 35minute en reprenant de la tête un centre millimétré délivré par Ferland Mendy . Sonnés, les Troyens sont proches de rentrer aux vestiaires avec trois buts de retard mais le lob de Memphis file à côté de but de Zelazny (45).Les Lyonnais attaquent la deuxième période sur le même rythme et le portier troyen repousse une lourde frappe de Ndombélé à l’entrée de la surface (48). Plus entreprenants qu’en première période, notamment grâce à l’entrée en jeu de Benjamin Nivet , les hommes de Jean-Louis Garcia tentent d’inquiéter la défense lyonnaise mais Marcelo (50) puis Gorgelin (65) se montrent rassurants devant Niane. Les Gones reculent peu à peu, provoquant la colère de Bruno Genesio, qui s’impatiente sur le banc de touche. Auteur de sept buts et six passes décisives lors de ses six dernières sorties en L1, Memphis, moins en vue cet après-midi, oblige Zelazny à sortir la parade sur une frappe lointaine (73). Azamoum s’essaie lui aussi de loin sur coup franc mais Gorgelin, impeccable cet après-midi repousse le cuir sur sa transversale.Les Gones, moins entreprenants en fin de partie, laissent le ballon à des Troyens volontaires mais impuissants. Entré en jeu à la place de Fekir, annoncé sur le départ en fin de saison, Maxwel Cornet parachève la victoire de l’OL en inscrivant un troisième et dernier but à la 88. Les hommes de Bruno Genesio soignent leur goal-average et consolident leur deuxième place en championnat.