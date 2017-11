Lyon déracine les Verts

Il n'y aura pas eu de suspense à Geoffroy-Guichard, où l'OL a rapidement pris l'avantage et la mainmise. La manita lyonnaise va longtemps rester gravée dans les mémoires des supporters de Saint-Étienne.

Depay et Fekir, la double différence

Lacroix voit rouge sur Fekir

Environ six minutes de retard à cause des fumigènes. Beaucoup plus à cause d'un envahissement du terrain à la suite du cinquième but lyonnais, signé Nabil Fekir et son idée dingue d'aller chambrer les supporters adverses. Comme si Saint-Étienne n'était pas assez passé à travers : pas assez agressif, pas assez talentueux, et puis quelque peu poissard aussi, avec la blessure précoce de Romain Hamouma . Il y a des derbys que l'on oublierait volontiers du côté de l' ASSE . Manque de bol, quand on en prend cinq à la maison, il s'agit d'un derby historique. Pas les plus simples à effacer, ce qui peut expliquer, sans le justifier, l'explosion de colère de Geoffroy-Guichard sur lade l'OL et le chambrage de trop de ses bourreaux.Deux actions verticales, rapides et cliniques, en l'espace d'un quart d'heure, auront suffi à illustrer la différence entre l'AS Saint-Étienne et l'Olympique lyonnais du moment. D'un côté une équipe volontaire, mais clairement limitée techniquement, de l'autre, un onze qui, à défaut d'être infaillible, pue le talent. D'où le contraste entre Romain Hamouma , qui perd son duel face à Anthony Lopes après un beau service de Vincent Pajot (10), et Memphis Depay qui, dans la même minute – à la suite d'un corner pour les Verts – trompe Stéphane Ruffier à la conclusion d'un contre limpide. Le quart d'heure qui suit est difficile pour le gardien stéphanois : une claquette pour sortir une reprise acrobatique du Néerlandais (17), les deux poings fermes pour repousser une mine de Mariano Diaz (24), puis le dépit pour constater le premier but de Nabil Fekir dans un derby (26).L'international était parti de la ligne médiane, décalé par une remise en première intention de Bertrand Traoré, et porté par un manque d'agressivité évident de la défense verte. En réponse, les hommes d'Óscar García n'ont pu opposer que leur bonne volonté, avec quelques situations chaudes dans la surface de Lopes, sans jamais toutefois y mettre la précision nécessaire. En 45 minutes, l'OL a donc rigolé, à l'image du rateau superflu de Depay à la demi-heure de jeu, quand côté ASSE on avait de quoi pleurer, Hamouma ayant même quitté les siens dans la foulée de l'ouverture du score pour s'être blessé tout seul.Dès le retour des vestiaires, Traoré est tout proche de tuer définitivement le suspense, mais le Burkinabé manque de peu le cadre à la réception d'un centre de Mariano . Lacroix se charge donc d'annihiler les derniers espoirs stéphanois d'un tacle sans aucun contrôle sur Fekir. Début de bagarre et carton rouge pour le Suisse de l' ASSE . La suite n'en est que logique : déjà en difficulté à onze contre onze, les hommes d'Óscar García prennent l'eau face à leurs rivaux régionaux. Mariano enfonce le clou peu avant l'heure de jeu sur un centre de Kenny Tete (58), puis Traoré enroule du pied gauche pour accentuer le cauchemar du Chaudron (64). Une humiliation que Ruffier avait retardée de quelques minutes avec une belle intervention devant le Burkinabé.Le dernier but de Fekir, suivi du geste du Lyonnais façon Messi au Bernabé u, embrase les tribunes du Chaudron et impose une intervention rapide des forces de l'ordre. Pour les Verts, cette débâcle à domicile sonne la fin des espoirs nés avec la nomination d'Óscar García et les premières prestations convaincantes de son équipe en Ligue 1. Pour Bruno Génésio et l'OL en revanche, cette sixième victoire de rang et le scalp du rival offrent de nouvelles perspectives et une trêve internationale particulièrement joyeuse pour Jean-Michel Aulas qui, il y a un peu plus d'un mois, posait clairement un ultimatum à son coach. Et peut constater ce soir que ce dernier s'est rendu intouchable.