Lyon déplume Nice

Les Lyonnais ont fait subir un supplice à des Niçois qui n'ont pas vu le jour et sombrent au classement. Le trio offensif Depay-Mariano-Cornet a su faire oublier l'absence de Fekir, lui empruntant sa baguette magique pour s'en servir comme une matraque sur les têtes azuréennes. Lyon est provisoirement second du championnat. Violent.

Aiglons rôtis au menu

Nice n'est pas fait pour subir, ok ?

Nice (5-3-2) : Benítez – Souquet (Lees-Melou, 45e), Marlon, Dante (c), Le Marchand, Jallet – Tameze, Seri (Lusamba, 45e), Mendy – Pléa, Balotelli (Srarfi, 69e). Entraîneur : Lucien Favre.



Lyon (4-3-3) : Lopes (c) – Tete, Marcelo, Diakhaby, Marçal – Ndombele, Tousart (Ferri, 69e), Aouar – Cornet, Mariano (Maolida, 74e), Depay (Gouiri, 77e). Entraîneur : Bruno Génésio.

La peau niçois n'a pas mis longtemps pour craqueler sous les coups de fourchettes des Lyonnais. Les Azuréens ont été submergés par la force offensive rhodanienne, mais ressortent de ce match tannés de questions auxquelles ils devront rapidement répondre : comment sortir de cette spirale négative, alors que plus rien ne fonctionne dans le jeu et dans les têtes. Sur le papier, l’Allianz Riviera devait pourtant accueillir un choc entre deux Européens, qualifiés tous deux pour les seizièmes de finale de la Ligue Europa. Et sans son détonateur Nabil Fekir , malade ce dimanche, Lyon pouvait penser se retrouver dans la même situation que le week-end dezrnier contre Montpellier (0-0), avec des Niçois regroupés à cinq derrière. Sauf que sur le pré, cette présentation n’a pas fait un pli et Nice n’a jamais autant ressemblé à un club de fond de tableau qu’il est aujourd’hui.Au bout de deux minutes à peine, Tanguy Ndombele et Memphis Depay , d’une talonnade dégagée par Souquet, alertent une première fois des Niçois pris à la gorge. Le Gym panique et Dante est dépossédé du ballon sans résistance par Tousart, qui lance Maxwell Cornet . L’Ivoirien accélère et décale dans le bon tempo Memphis, qui n’a plus qu’à conclure au premier poteau (0-1, 5). Balotelli cherchera bien à secouer ses partenaires d’une frappe aussi lointaine que présomptueuse (10). Mais clairement, Nice n’est pas dans le coup et n’est pas fait pour se contenter de défendre. D’ailleurs, Lyon n’aura pas à forcer pour enfoncer son hôte en trois coups. C’est d’abord Kenny Tete qui part dans le dos de Christophe Jallet et transmet à Cornet. Marlon n’a pu seulement sentir le souffle du passage de l’ailier rhôdnien, que ce dernier avait déjà fait trembler les filets (0-2, 20). Une vitesse qui fait une nouvelle fois la différence quand Houssem Aouar sert idéalement Mariano dans la profondeur (0-3, 27). Ça sera tout ? Non, car Memphis se permet de poser sa spéciale, frappe enroulée au deuxième poteau (0-4, 38), et renvoie les Niçois à visionner pendant la mi-temps le résumé du Dortmund -Schalke de la veille, si jamais une once d’espoir pouvait encore exister dans le vestiaire des Aiglons.» , martèle le président Rivère dans les couloirs. Lucien Favre réagit en remettant un 4-4-2, avec les sorties de Souquet et d’un Seri inexistant, pour Pierre Lees-Melou et Arnaud Lusamba . Ce qui permet aux Niçois de mettre sur le tapis tout ce qu’il leur reste d’orgueil. Balotelli réchauffe les gants de Lopes sur un coup-franc surpuissant tiré plein axe (49). Fekir. Jallet retrouve de l’allant depuis qu’il est passé à droite, Lees-Melou et Lusamba apporte un peu d’impact et Balotelli continue d’allumer des pétards mouillés (66). Mais toute cette bonne volonté est douchée par l’exclusion de Marlon , qui écope d’un second jaune pour un pied haut sur Aouar (70). Génésio en profite pour offrir du temps de jeu à ses jeunes, dont Maolida qui marque son deuxième but de la semaine et permet à Lyon , avec ce cinquième but de prendre provisoirement la seconde place du classement (0-5, 79) et envoie Nice à la place de barragiste, du fait de leur différence de buts. Jeudi soir, Bruno Génésio s’était dit pas complètement satisfait après le 4-0 face à Limassol, attendant plus de rigueur de la part des siens. Aujourd’hui, le technicien peut se réjouir de la réponse apportée ses hommes, qui signent leur douzième match sans défaite (une série qu'ils n'avaient plus réussi depuis la saison 2013-2014), et en ont même fait oublier l’absence du capitaine Fekir. Costauds.