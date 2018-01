Lyon dauphin, Angers revient

Vainqueurs contre Guingamp et Troyes, l'OL prend la deuxième place et le SCO sort de la zone de relégation. Sainté, éclaté par Metz, et Lille, battu par Rennes, continuent quant à eux de couler. Sinon, Nantes et Montpellier ont concédé le nul à Toulouse et Amiens.

M'Vila fait son grand retour ? Mieux vaut s'arrêter sur Rivière. Dès les premières minutes, l'ancien de Monaco sème une énorme pagaille dans la défense verte. Après avoir vu Hamouma sauver sa tête sur la ligne, l'attaquant convertit le penalty provoqué par une grossière erreur de Mbengue. Quelques secondes plus tard, Dossevi double la mise grâce une frappe croisée gagnante. Pourtant, Moulin, de nouveau titulaire pour la dernière journée de suspension de Ruffier, sort le grand jeu. Pressé comme une orange et amputé de Berić au coup d'envoi, Sainté est surdominé. L'entrée du Slovène avant même la mi-temps dynamise toutefois les visiteurs. Reste que l'efficacité n'est pas au rendez-vous pour un Saint-Étienne qui termine à dix (expulsion d' Hernani ). Moins que chez les Messins en tout cas : Roux, passeur décisif, y va aussi de son. Et si la lanterne rouge, à six unités du barragiste, le faisait ?, pour le «» trop mignon de Moulin à l'attention de l'arbitre quand l'homme au sifflet n'a pas sorti le rouge sur le péno.Un coup-franc suivi d'une tête. Voilà comment le SCO, spécialiste de ce genre d'action, lance sa partie, le crâne de Thomas profitant de la mauvaise sortie de Samassa et ouvrant le score à la demi-heure de jeu. Sinon ? De la discipline, un beau geste de Toko-Ekambi, de la discipline, une certaine maîtrise technique, et de la discipline. Et comme Troyes n'a pas grand chose à proposer, le score ne bouge pas. Surtout que Butelle veille au grain. Sauf que dans le second acte, les choses changent. Ekambi gâche une belle occasion, laissant à Khaoui le loisir d'égaliser - cinquième caramel de la saison pour lui -, Butelle n'étant pas au top sur le coup. Contrairement à Samassa, auteur d'une belle parade peu après. Alors, que faire quand on s'appelle Angers ? Obtenir un coup de pied arrêté. Demander à Mangani de le déposer dans la zone de Thomas. Et placer une tête. 2-1. Capelle terminera la peinture d'un coup de pinceau peu esthétique. Qu'importe : le SCO n'est plus relégable., parce que c'est l' Angers pas sexy qu'on aime.Rien à dire. L' Olympique Lyonnais est meilleur, il le sait et le confirme sur le terrain. Après plusieurs occasions dont un gros coup-franc de Mariano , Fekir, intelligemment lancé par Cornet, trouve le chemin des filets. Sur le coup, la défense bretonne fait preuve d'une naïveté évitable. Voilà donc l'En Avant mené, condamné à courir derrière le ballon, derrière l'adversaire et derrière ce but de retard. Trop dur. D'autant que Mendy invente une superbe louche pour lancer Aouar, lequel trompe lui aussi Johnsson. La troisième réalisation est très, très proche, et Fekir se régale. Heureusement pour l'EAG, Johnsson est plutôt inspiré. Et la défaite ne se transforme pas en raclée. C'est déjà ça., comme le nombre de biscottes sorties par Monsieur Rainville. La stat' inutile du soir.Il ne se passe rien.. Hormis une tentative de Bourigeaud repoussée par Maignan et un corner dangereux, le Stade Rennais, avec Gourcuff mais sans Khazri, et Lille , guidé par El Ghazi en pointe, n'offrent aucun frisson. Jusqu'à cette tête victorieuse d'Alonso juste avant la pause. À l'autre bout du terrain, Maignan continue de faire le taf. Notamment devant Gourcuff. Sarr, lui, touche le poteau. Finalement, le portier français se craque et donne l'égalisation à Léa-Siliki, buteur de loin. Pas immérité. Déjà loin d'être ravi, Galtier bouffe sa chaussette quand André, impliqué sur cinq buts lors des sept derniers matchs, offrent les trois points aux Bretons. Qui noient Lille., parce que tout le monde aurait aimé voir ça.Et boom ! Quand on s'appelle Shkiri, on ne réfléchit pas, on tire. Qu'on soit un mauvais ou un bon chasseur. Son plomb en première intention délivre Montpellier . À côté, le joli enroulé de Mbenza et le petit pont de Congré peuvent aller se coucher. La recrue Mendoza essaye bien de changer le destin et de rebeller le gibier… Sans succès. Ce sont même les fusils de Shkiri et de Mbenza qui manquent d'achever la bestiole. La proie s'en sort finalement avec une tête de Konaté. Plus d'un mois qu' Amiens n'avait pas planté. Ça fait du bien., comme le classement de la défense montpelliéraine en Ligue 1. La deuxième stat' inutile du soir.Pas de Delort, pas de Dubois, pas de Rongier. Un Diop qui prend un avertissement dès la quatrième minute, un tir de Durmat dans les gants de Tătăruşanu, une blessure d'Iloki, un adjoint de Dupraz expulsé et un but de la tête de Krhin sur un service de Lima . Il va être bien, ce match. Ah, il est déjà fini ? Presque : Gradel évite finalement la défaite sur penalty dans le temps additionnel. Le 1-0Ranieri n'était pas loin., comme la position des Canaris dans ce championnat. Le TFC ? 19