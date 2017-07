Lyon champion de France de la formation

AH

Monaco passe encore devant le PSG.Chaque année, la LFP dévoile son classement des centres de formation établi selon plusieurs critères prévus par la Charte du Football professionnel, concernant les joueurs, l'hébergement, les structures sportives et l'encadrement. Et comme chaque année depuis cinq ans, c'est l'Olympique lyonnais qui trône en première place. Derrière, ça se bouscule.À l'issue de l'exercice 2016-17, Monaco est ainsi passé devant le PSG. À noter la présence des historiques que sont Auxerre et Nantes dans le top 10, avec deux autres clubs de ligue 2 : Sochaux et Le Havre. Côté mauvais élèves, l'Olympique de Marseille ne pointe qu'à la vingtième place. C'est Clermont qui termine bon dernier, à la trente-cinquième position.Encore la faute du rugby.