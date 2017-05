Lyon-Beşiktaş classé à "très haut risque"

349

AS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L'atmosphère s'annonce bouillante au Parc OL.Les supporters du Beşiktaş sont parmi les plus chauds d'Europe et ils vont venir en nombre (entre 20 000 et 25 000 supporters sont attendus) jeudi pour le quart de finale aller de Ligue Europa à Lyon . En temps normal, ce déplacement serait d'office surveillé attentivement par les autorités, il le sera d'autant plus à cause du contexte politique en Turquie : «» , indique-t-on à la préfecture.Le match a été classé à "" (niveau 4 sur 4) et le dispositif de sécurité sera renforcé. Jean-Michel Aulas doit prier pour qu'il n'arrive rien à ses sièges.