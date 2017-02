Lyon achève la destruction de l'AZ

Auteur d'une énorme première période, l'OL s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa en faisant bien plus que terminer le travail. Avec une équipe B. C'est dire sa supériorité.

38

Lyon 7-1 AZ Alkmaar

6-1 après 107 minutes

11-2 après 180 minutes

Parfois, certains considèrent que faire jouer ses remplaçants sur une manche retour est synonyme d'irrespect. Qu'il est prétentieux de juger un écart de trois buts comme suffisant. Qu'une qualification n'est jamais assurée avant le coup de sifflet final. Ce soir, l'Olympique lyonnais a éjecté ces trois questions comme il a balayé Alkmaar. Très sérieux et jouant le coup à fond, les coiffeurs de Jean-Michel Aulas n'ont eu aucun mal à faire parler leur talent et confirmer le bon résultat de l'aller. Sept buts, un succès encore plus large qu'en Hollande, une maîtrise absolue, un Nabil efficace (triplé), une confrontation terminée au bout de 240 secondes et des batteries rechargées pour les titulaires : la soirée, qui a vu l'OL se qualifier logiquement pour les huitièmes de finale sans Alexandre Lacazette ou Maxime Gonalons , a tout pour être décrite comme parfaite.Mauvaise nouvelle pour Lyon : Morel se blesse à l'échauffement. Bonne nouvelle pour Lyon : l'adversaire est largement inférieur. Qu'importe que Jallet ou Rafael prenne le couloir gauche, l'OL n'est pas à une absence près. Les faits donnent d'ailleurs rapidement raison à Génésio, qui a donc choisi d'aligner une équipe B : Fekir, titularisé en pointe, met quatre petites minutes à ouvrir le score en profitant d'une passe en retrait hollandaise affreuse. De quoi se mettre encore plus à l'abri d'une élimination après la victoire 4-1 au match aller. La domination est de toute façon totale en faveur des Gones. Krul est constamment mis à l'épreuve et doit de nouveau s'incliner devant Cornet, qui achève une très belle action collective. Mais comment l'AZ a-t-il pu afficher publiquement ses espoirs de remontée fantastique dans les médias ?Alkmaar a beau réagir en réduisant le score par Garcia, Fekir répond dans la minute qui suit en s'offrant un doublé. Juste avant de voir Darder enfoncer le clou après une faute de main de Krul. Ce qui donne un très joli 8-2 en cumulant les deux scores. La suite ? Un AZ qui souhaite sortir au moins une mi-temps correcte, un OL qui se contente de gérer, Yanga-Mbiwa qui se fait balader, quelques cartons jaunes et Lopes en mode, qui n'a absolument pas envie d'encaisser un deuxième pion. C'est finalement Fekir qui y va de son triplé, pendant que Ghezzal s'énerve tout seul à sa sortie. Le seul nuage de la soirée pour le club français, qui termine l'humiliation par des réalisations des jeunes Aouar et Diakhaby. C'est dire comme tout a roulé.