Lutz Pfannenstiel et les pingouins

0

JD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Vous connaissez la blague du type qui trouve un pingouin dans la rue et qui demande à un flic ce qu'il doit en faire ? Si ce n'est pas le cas, allez chercher la suite sur blague.dumatin.fr parce qu'elle n'a rien à voir avec ce qui va suivre. Lutz Pfannenstiel est un ancien gardien dont le palmarès est inversement proportionnel au nombre de clubs qu'il a visités : trente et un très précisément, situés sur tous les continents de la FIFA. À la fin, sa carrière était tellement molle (comme la banquise de l'Antarctique) qu'il a décidé d'utiliser son parcours de globe-trotter pour sensibiliser la planète aux enjeux du réchauffement climatique. Depuis l'échec de sa tentative d'organiser un match caritatif au Pôle Sud, il occupe aujourd'hui un poste de scout à Hoffenheim . Tranquille.Mais lorsqu'un pingouin a été signalé disparu au zoo de Mannheim, un appel anonyme au commissariat local conseillait aux autorités d'explorer la piste Pfannenstiel. En cause : une anecdote rapportée par le gardien lorsqu'il jouait en Nouvelle-Zélande il y a quatorze ans. À l'époque, il avait en effet ramassé un pingouin pour le faire habiter dans sa baignoire. Une amitié qui n'aura duré que deux jours, avant que son président ne le somme de le ramener dans sa colonie en raison de son statut d'espèce protégée.Mais cette fois-ci, Lutz jure n'y être pour rien :Shaggy approuve sa défense.