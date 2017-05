Luke Shaw répond à Mourinho

0

Chaque semaine, un joueur mancunien se fait allumer par Mourinho.Cette semaine, c'est Luke Shaw qui a subi les foudres de son entraîneur.L'Anglais réalise en effet une saison en dents de scie avec les Diables rouges, et son entraîneur le lui avait fait vivement remarquer, en affirmant qu'il n'était pas au niveau de l'équipe. Propos auxquels Shaw a tenu à répondre : «(Mourinho)Propos pacificateurs donc, qui peuvent étonner au vu de tout ce qui a été dit récemment par le. Preuve que quand on cherche, on ne trouve pas forcément.