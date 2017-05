Łukasz Piszczek à Dortmund jusqu'en 2019

0

JD

L'autreCe jeudi, le Vice-Président du Borussia Dortmund a confirmé la prolongation de Łukasz Piszczek jusqu'en 2019. Dans les médias allemands, les rumeurs en ce sens allaient bon train depuis plusieurs jours. Le contrat du latéral droit courait initialement jusqu'à la fin de la saison prochaine.» , a commenté Piszczek, arrivé au club en 2010 en provenance du Hertha Berlin . Cette saison, il a disputé 31 parties sous la vareuse jaune et noire et inscrit cinq buts. De son côté, le directeur sportif Michael Zorc a salué ce «» en insistant sur son rôle de leader et d'exemple pour les jeunes joueurs du noyau.Reste à savoir ce qu'il adviendra désormais du cas Aubameyang.