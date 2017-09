Lukaku, Sex Bomb

Alors que Manchester United reçoit mercredi soir Burton Albion en troisième tour de la League Cup, ses supporters ont été vivement bousculés lors des dernières heures. En cause : un chant vantant l'engin de Romelu Lukaku et des stéréotypes raciaux qui dansent avec le racisme.

Comptines et Adebayor

« On ne peut plus rire de tout »

Par Maxime Brigand

D’un côté, la communication, les piles de statistiques, la bulle spéculative, ce qu’ils aiment appeler l’. De l’autre, les hommes : ceux qui se déchirent pour payer une place, qui gueulent pour le moindre tacle et qui resteront aussi à jamais les meilleurs paroliers de l’histoire du foot. Sacré cocktail que la Premier League. Dans le, le dimanche qui vient de s’écouler ne devait donc être qu’une goutte comme une autre avec un Chelsea Arsenal pour se chauffer l’estomac, et un Manchester United Everton pour se terminer au bout du comptoir. Sur son siège deà Old Trafford, Ian Brown, dont leaccompagne l’entrée des joueurs sur la pelouse, n'attendait pas autre chose. Son pote Gary Mounfield non plus. Puis, le match qui avance, les hommes de Mourinho qui commencent doucement à fatiguer les Toffees et le dérapage.Sur une reprise dede The Stone Roses, dont Ian et Gary sont les leaders : «» - ce qui pourrait donner en VF ceci : «(soit exactement 60,96 centimètres, ndlr)» Au-delà de la poésie, un point mathématique s’impose d’abord, leayant statué que le plus grand pénis appartenait à Roberto Esquivel Cabrera, un Mexicain d’un peu plus de cinquante ans, et ses 48,21 centimètres au repos. Difficile aussi d'imaginer le sexe de Lukaku toucher ses orteils. Mais fallait-il attendre plus de finesse de la part d’un public qui a demandé à de nombreuses reprises aux supporters de Liverpool d’avaler des rats et qui résumait parfois Park Ji-sung aux expressions «» et «» ? Pas vraiment.En mars dernier, Greg Clarke, le président de la Fédération anglaise (FA), avait déjà dû sortir les deux pieds en avant après les chants de supporters anglais lors d’un déplacement en Allemagne (1-0) où certains groupes avaient notamment lancé quelques comptines, datant des Première et Deuxième Guerres mondiales. Extraits : «» Difficile de contredire Greg Clarke, quand on se souvient de l’épisode Adebayor de 2009 (le Togolais avait été insulté après son transfert à City sous les paroles «» , ndlr), impliquant avant tout les supporters de Tottenham , mais aussi ceux d’autres clubs, dont United. Si l’on se souvient d'abord du mythique derby MU-City (4-3) cette année-là pour le but historique d’Owen, il faut aussi se rappeler que des réunions entre les deux clubs avaient eu lieu avant la rencontre pour étouffer les choristes.Début septembre, Álvaro Morata avait à son tour lever le doigt pour demander aux supporters de Chelsea d’arrêter de le citer dans une chanson antisémite , initialement chantée pour faire un bras d’honneur à Tottenham . Le dossier Lukaku n’est donc qu’un nouvel épisode, mais un épisode qui a fait réagir toute l’ Angleterre dans la journée de mardi, alors que le Royaume attend toujours les retombées d'une enquête qui vise actuellement le sélectionneur de l'équipe nationale féminine anglaise, Mark Simpson, accusé de racisme par deux de ses joueuses. L’association, qui lutte contre ce fléau dans le foot, a alors agité le cocotier dans un communiqué publié dans la journée de mardi avec le soutien du club mancunien : «» Ce chant a été entendu dimanche à Old Trafford, comme cinq jours plus tôt lors la réception du FC Bâle en Ligue des champions (3-0), et le refrain a été le même dans toutes les bouches : «» Peut-être simplement parce qu’un stéréotype racial est du racisme, même quand il s’agit de vanter la taille de la verge de son meilleur buteur, et même lorsqu'il sort des supporters les plus vanneurs d'Europe.