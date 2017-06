Lukaku et Vertonghen bossent au McDo

Just Vertonghen and Lukaku working in McDonald's pic.twitter.com/pFkYhSpdUb — BetYetu (@betyetu) 4 juin 2017

Actuellement en sélection avec la Belgique Romelu Lukaku et Jan Vetonghen préparent avec sérieux les échéances à venir. En effet, les deux copains sont allés samedi, travailler dans un restaurant McDonald's, avec le sourire. Et si on ne connait pas les raisons de ce geste, il est évident que l'esprit d'équipe est mis en avant chez les Diables Rouges.C'est à la mode le McDo chez les footballeurs