Lukaku encore mis en valeur par les supporters

Visiblement, les supporters desont choisi leur camp : le rire gras et les clichés racistes.Ce samedi, Manchester United se rendait à Southampton pour le compte de la 6journée de championnat. Romelu Lukaku a encore marqué, les supporters de Manchester ont encore frappé. Faisant fi des avertissements du collectif Kick It Out, les supporters ont réitéré le fameux chant très élogieux sur la taille du cinquième membre de l’attaquant belge. Ils ont ensuite poussé le bouchon un peu trop loin, Maurice , en chantant derrière : «À condition de l’assumer, puisque Kick It Out avait annoncé son intention de déposer plainte auprès de la Fédération anglaise de football, si ce chant à connotation raciste venait à résonner de nouveau dans les travées d’Old Trafford.Une fois, ça va. Deux fois, bonjour les gars.