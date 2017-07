Lukaku débarque à United

1

AH

La Premier League en alerte.Après la signature de Lacazette à Arsenal , un autre géant d' Angleterre se réveille sur le marché des transferts. Si Manchester City a déjà bien avancé son recrutement, c'est son rival United qui s'apprête à frapper un grand coup. Selon la presse britannique et des médias belges, lessont sur le point de s'offrir Romelu Lukaku C'est laqui affirme que le transfert serait quasi bouclé pour la somme de 85 millions de Livres, bien plus probable que les infos duqui évoque 114 millions. Un montant dans tous les cas énorme pour le buteur belge de vingt-quatre ans. Auteur de 104 buts en 219 matchs outre-Manche, Lukaku s'est imposé comme une valeur sûre de la Premier League, à l'image de ses 25 pions en championnat cette saison.Encore un transfert record pour Manchester United , qui a immédiatement stoppé les négociations avec Alvaro Morata. En revanche, l'arrivée de Lukaku à Old Trafford pourrait faciliter le retour de Wayne Rooney À qui perd gagne ?