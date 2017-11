Lukaku de grâce

En dépassant la barre des trente buts contre le Japon avec les Diables rouges, l’attaquant belge est devenu le meilleur striker de l’histoire de sa sélection. À seulement 24 ans. Costaud.

Mieux que Klose, Henry, Villa, Rooney ou CR7

Absent dans les grands moments

Observation et sueur

Par Florian Cadu

Propos d'Ariël Jacobs recueillis par FC.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il n’est pas forcément le plus beau. Il n’est pas forcément le plus sexy. Il n’est pas forcément le plus élégant. Et c’est peu dire qu’il ne fait pas l’unanimité. N’empêche que personne ne peut lui reprocher son efficacité. Et si quelqu’un ose commettre un tel acte, il suffit de lui balancer ce fait à la tronche : avec 31 pions inscrits sous le maillot belge alors qu’il n’est âgé que de 24 petites années et qu’il a connu sa première cape en 2010, Romelu Lukaku est officiellement le meilleur buteur de l’histoire de son pays. Grâce à son caramel contre le Japon, son bilan passe en effet devant ceux de Bernard Voorhoof et Paul Van Himst (trentechacun), qui avaient respectivement mis douze et quatorze ans à atteindre ce chiffre.À 24 piges, Thierry Henry , le recordman de buts en équipe de France, faisait certes partie des meilleurs du monde à son poste, mais n’avait planté que neuf fois chez les Bleus. À 24 piges, Miroslav Klose, le recordman de buts en équipe d’Allemagne, avait certes connu une finale de Coupe du monde (perdue contre le Brésil en 2002), mais n’avait planté que treize fois avec la. À 24 piges, David Villa, le recordman de buts en équipe d’Espagne, allait certes tout gagner dans le futur, mais n’avait pas encore été sélectionné une fois par la. Même le précoce Wayne Rooney, recordman de buts en équipe d’Angleterre, n’affichait pas de telles statistiques à 24 printemps puisqu'il n’avait frappé qu’à 25 reprises chez les. Et Cristiano Ronaldo , le recordman de buts en équipe du Portugal, affichait 22 tremblements de filets avec laavant ses 25 printemps. Ces comparaisons n’auraient pas lieu d’être étant donné la différence de niveau (et donc de concurrence) entre la Belgique et les nations mentionnées ? Peut-être. Toujours est-il qu’elles montrent que Lukaku peut viser haut. Très haut. Surtout vu la gueule de son équipe nationale (qui, avec la génération Kevin De Bruyne-Eden Hazard, devrait rester au top encore quelques saisons) et de sa situation personnelle.Car si l’avant-centre au gabarit monstrueux carbure en sélection, c’est aussi le cas en club. Celui qui a égalé le nombre de buts de CR7 en Premier League le 15 avril dernier grimpe les marches à une vitesse folle et continue, malgré les reproches récurrents (qui ne disparaîtront sans doute jamais), de s’imposer comme l’un des meilleurs artificiers de la planète (au moins sur le plan comptable). En témoigne son transfert à Manchester United pour 85 millions d’euros. Bien sûr, il lui manque encore beaucoup pour faire partie des meilleurs de la planète tout court. Performer contre les gros, par exemple (depuis 2014-2015, l’ancien d’Everton n’a frappé qu’à cinq reprises contre le top 6 anglais en 38 apparitions). Se montrer lors des grandes compétitions internationales, aussi (un doublé contre l’Irlande lors du dernier Euro et un but contre les États-Unis au Mondial 2014 en neuf apparitions). Reste que, même s’il ne modifiera jamais son style, il a le temps pour progresser, évoluer et apprendre.Ce qu’il tente, aujourd’hui, de faire au quotidien. «(son sélectionneur)(...)» , a-t-il ainsi expliqué face à la presse après le match amical contre le Mexique (3-3, doublé pour lui). Avant de dévoiler ses modèles, dont il essaye de s'inspirer : «Ce goût du travail n’est pas nouveau chez Romelu. En témoigne son évolution récente. «, estime Ariël Jacobs, un de ses ex-entraîneurs à Anderlecht et spécialiste du foot belge.Les critiques, justement. Malgré les performances et les chiffres, elles s’épaississent encore puisque le Mancunien n’a plus marqué depuis six rencontres avec United. «» s’amuse Martínez. Et ce n'est pas son nouveau statut de meilleur buteur du pays qui va l’aider, selon Jacobs : «» À croire qu’il aime ça.