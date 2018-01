Luka Modrić paye un million pour éviter la prison

26

LMC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La fraude fiscale serait un sport national en Liga.Luka Modrić vient de verser un million d'euros au Trésor public espagnol, indique le quotidien espagnol. En quel honneur ? En payant cette somme conséquente, le milieu de terrain croate du Real Madrid évite ainsi un processus pénal qui aurait pu déboucher sur une peine de prison.Comme ses coéquipiers Cristiano Ronaldo et Marcelo , le meneur de jeu était dans le viseur du fisc pour des infractions commises en 2013 et 2014. Le montant de cette fraude fiscale approcherait le million d'euros. Le joueur du Real Madrid a finalement reconnu sa faute et versé ce qu'il devait. Marcelo avait fait de même il y a quelques semaines en déboursant un demi-million d'euros.Cristiano Ronaldo , quant à lui, continue de clamer son innocence.