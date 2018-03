Luka Modrić inculpé pour faux témoignage en Croatie

NB

Luka le mytho.Visé par une enquête depuis le mois de juin 2017, Luka Modrić a été reconnu coupable vendredi de faux témoignage dans le cadre d'une affaire de corruption liée à son transfert du Dinamo Zagreb Tottenham en 2008.En avril dernier, Zdravko Mamić, vice-président du Dinamo à l'époque des faits, avait déjà été inculpé par la justice croate avec son frère Zoran pour des faits de corruption et de malversations dans la même affaire.Blessé et inculpé, Modrić prépare le huitième de finale retour de Ligue des champions face au PSG dans la plus grande sérénité.