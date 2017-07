Luiz Gustavo officiellement marseillais

AH

Le vrai Champions Project.Timide et prudent depuis le début du mercato, l'OM frappe enfin fort avec la signature officielle de Luiz Gustavo . Le Brésilien arrive de Wolfsburg en Allemagne pour seulement huit millions d'euros. Une belle affaire pour les Olympiens, assortie du plus gros salaire de l'histoire du club : 750 000€ par mois.Un renfort de poids qui non seulement pallie le départ de William Vainqueur , mais donne aussi au projet de l'OM une crédibilité internationale, à l'image du retour de Payet en janvier. Champion d'Europe avec le Bayern en 2013, le milieu brésilien aux quarante-deux sélections apportent son expérience et sa polyvalence au Vélodrome. En attendant Rami et peut-être De Vrij cette semaine, Marseille passe la vitesse supérieure.Reprenons un bol de tisane en attendant.