Luiz Gustavo : « Le PSG, c'est plutôt un club de stars »

1

AC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le roi de la com.Arrivé sur la Canebière cet été en provenance de Wolfsburg, Luiz Gustavo n'a pas loupé ses débuts avec l'OM. Vainqueur de la Ligue des champions en 2013 avec le Bayern , le milieu brésilien est revenu poursur son début de saison et a notamment pointé du doigt une différence entre son nouveau club et le PSG : «(...)» Une belle façon de se mettre les supporters de l'OM dans la poche.Comme quoi, on peut s'appeler Louis Gustave et avoir du style.