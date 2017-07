Luiz Gustavo arrive à Marseille

HL

Le sang brésilien et l'efficacité allemande.Celui qui a hérité du savoir-faire allemand des grosses frappes de mule devrait s'engager avec Marseille, d'après. Le milieu de 29 ans, Luiz Gustavo, est attendu sur la Canebière, lundi, pour signer son contrat avec l'OM. Le club allemand de Wolfsburg et les dirigeants phocéens sont tombés d'accord pour le transfert de l'international brésilien (40 sélections) autour d'un montant de huit millions d'euros.Pressenti du côté de Nice lors du dernier mercato d'hiver, Gustavo rejoindra bien le championnat de France. Cette arrivée signifie très certainement pour William Vainqueur la fin de son aventure olympienne.Un vainqueur et un perdant dans cette histoire.