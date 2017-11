Luis Zegarra : « Tout le Pérou attend ce match! »

Luis Zegarra est un jeune policier péruvien. Il est aussi rappeur à ses heures perdues. Pour soutenir la sélection qui s’apprête à disputer un barrage retour face à la Nouvelle-Zélande, il a décidé de prendre le mic’. En uniforme.

« Il y a un groupe français que j’adore. Il n’est pas très connu au Pérou, mais moi je suis vraiment fan, c’est Saian Supa Crew. »

Je voulais mêler deux de mes passions qui sont le rap et le football, et apporter à ma manière un message de soutien à la sélection péruvienne. Le Pérou ne s’est pas qualifié pour la Coupe du monde depuis 36 ans, c’est très long. Moi qui ai vingt ans, je n’ai jamais vu le Pérou jouer le tournoi. Tout le monde ne pense qu’à ça à Lima en ce moment. Donc je me suis dit qu’il fallait qu’on soutienne le Pérou à notre manière, qu’on chante pour Guerrero, Cueva, Flores et Gareca qui nous ont fait pleurer de joie. Et il y a dix jours, j’ai enregistré cette chanson.C’est simple, tout le monde ne parle que de la sélection. Les vieux font les anciens combattants en nous parlant des idoles des années 1970, on revoit en boucle les buts de Flores contre l’Équateur et celui de Guerrero contre la Colombie. Tous les soirs, avec les amis, en famille, c’est le sujet central des discussions. C’est vraiment la folie, tout le Pérou attend le match.En fait, je travaille à la direction nationale de la communication et de l’image de la police nationale. Une amie journaliste qui savait que j’avais enregistré une chanson m’a demandé si ça m’intéressait pour une émission télé de l’enregistrer au stade. J’étais comme un fou. J’ai été demander la permission à mon commandant. Et il m’a dit : «» Donc j’ai appelé mes amis du groupe rap de Escuela, nous sommes quatre copains qui se sont connus à l’école des sous-officiers où nous avons créé ce groupe, et nous avons enregistré sur la pelouse. C’était super.Je suis très, j’adore Tupac, Notorious Big, Nas. J’écoute un peu de tout et je m’en sers comme influence. Ma sœur vit en Suisse et elle m’envoie de temps en temps des sons français. D’ailleurs, il y a un groupe français que j’adore. Il n’est pas très connu au Pérou, mais moi je suis vraiment fan, c’est Saian Supa Crew. En revanche, je n’aime pas trop le trap qui est très à la mode en ce moment. Je préfère les classiques et le rap conscient. Je pense que le rap peut faire passer un message, porter une révolution même. Au Pérou, énormément de jeunes consomment de la drogue, je pense que le rap peut être une arme pour endiguer ce phénomène. D’ailleurs, dans la chanson aussi je cherche à véhiculer un message, je dis non aux gangs, non à la violence : «» Je pense sincèrement que le football et le rap sont deux bouillons de culture et qu’ils peuvent avoir une influence positive sur les jeunes.Oui objectivement, on devrait se qualifier. Techniquement, tactiquement le Pérou est plus fort, plus fin. La Nouvelle-Zélande pratique un jeu assez rudimentaire. Alors que le football péruvien est plus élaboré, on aime poser le ballon par terre, ça va vite, on sait contrôler un match. La seule chose qui m’inquiète, ce sont les coups de pied arrêtés et le jeu aérien, parce que là... Aucun joueur péruvien ne dépasse le mètre 80 alors que je crois que côté néo-zélandais aucun joueur ne fait moins d’un mètre 80...Et notre meilleur joueur de tête, c’est Paolo Guerrero. Bon.C’est un drame national, un vrai drame. Pour que tu comprennes bien, Paolo, c’est le Messi péruvien, le Ronaldo péruvien, notre capitaine, celui qui porte l’équipe sur ses épaules. C’est vraiment une superstar ici. Donc tout le monde a été abasourdi par sa suspension et les gens ne veulent pas croire à sa culpabilité. Moi non plus, d’ailleurs. Pour moi, il est impossible que ce mec ait pris de la cocaïne avant un match décisif.J’ai longtemps joué gardien de but. Mon idole absolue, c’est Oscar Ibáñez, le gardien péruvien d’origine argentine. Il jouait à l’Universitario. C’est un joueur que j’adore. Et j’ai eu l’occasion de jouer contre lui dans un petit championnat après la fin de sa carrière professionnelle, c’est un type super sympa. Sinon, je suis aussi très fan du Mudo, Alberto Rodríguez, le vice-capitaine, un super défenseur et un chic type, j’ai eu l’occasion de le rencontrer. J’ai plus de mal avec certains autres joueurs de la génération actuelle, ils se la racontent un peu, pensent être un peu à part...Non, j’ai été invité sur des plateaux télé, j’ai fait des interviews, je ne m’attendais pas à ce qu’il y ait un tel retentissement. En revanche, je n’ai pas encore reçu de messages de footballeurs, mais j’espère que ça va arriver !